Juve, Beto…e (im)possibile: ‘ritornello’ da 35 milioni

Juve, Beto…e impossibile. Il mercato è in pieno fermento per tutti i club di Serie A e vi sono alcuni profili che attirano molteplici sguardi.

Per tutti i club sono i primi giorni di mercato, quello ufficiale, e tra pochi giorni inizierà la nuova stagione con i primi raduni delle formazioni di Serie A.

Nel frattempo tutti i direttori sportivi, ed i loro collaboratori, preparano elenchi di giocatori in entrata ed in uscita, tenendo sempre un occhio di riguardo al budget disponibile per non sforare e incorrere poi in chissà quali penalità. Dopo qualche settimana di riposo i calciatori sono pronti a tornare sul campo e in palestra per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Pronti a lavorare e a sudare sotto il sole.

Decisamente più al fresco agiranno, in contemporanea, i dirigenti incaricati di fare mercato. Coloro che sono designati, per ruolo e competenze, a regalare sogni con acquisti eclatanti ed infrangere passioni con cessioni dolorose. Il 12 luglio la Fiorentina di Rocco Commisso si ritroverà al Viola Park di Bagno di Ripoli per iniziare la sua nuova stagione, sempre agli ordini di Vincenzo Italiano, ricercatissimo tecnico che però guiderà la Viola anche il prossimo anno.

Il mercato della società i Rocco Commisso è ancora all’inizio, ma non mancheranno le sorprese per gli appassionati tifosi gigliati. A cominciare da un colpo in attacco…

Juve, Beto…impossibile, ma anche per la Viola

E passato poco più di un mese ma la delusione per la finale di Praga di Conference League ancora non è stata sbollita del tutto in casa viola. Dal 12 luglio inizierà una nuova avventura carica di aspettative.

Al momento l’unico volto nuovo in casa viola è quello di Sabiri, il cui acquisto è già stato perfezionato con la Sampdoria nello scorso mese di gennaio. Dal Portogallo è invece arrivata un’indiscrezione che parla del forte interessamento della società di Rocco Commisso per l’attaccante portoghese Beto, classe 1998, di proprietà dell’Udinese.

Con la maglia dei bianconeri friulani, Beto ha disputato 61 gare in Serie A realizzando 21 reti, andando sempre in doppia cifra. Nella stagione 2021-2022 ha realizzato 11 reti, nella successiva ha toccato le 10 marcature. Profilo che è stato accostato anche alla Juventus ma il costo è ragguardevole dal momento che Beto ha una clausola rescissoria pari a 35 milioni di euro.

Il contratto dell’attaccante lusitano ha una scadenza lunga dal momento che è datata 30 giugno 2026. Il calciatore bianconero, poi, lascerebbe la società friulana soltanto per una compagine iscritta alla prossima Champions League. Il che esclude, automaticamente, sia la Fiorentina che la Juventus. Beto ed impossibile verrebbe da dire, citando la toscanissima, e senese, Gianna Nannini.