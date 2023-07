La Ligue 1 ricopre d’oro la Juventus: si chiude a 20 milioni

Juve e Zakaria, eppur si muove il mercato. Gli esuberi da ricollocare sono la priorità in casa Juventus. Buone nuove arrivano per il centrocampista svizzero.

Esuberi. Detta così sembra che si stia parlando di rifiuti ingombranti da smaltire nel più breve tempo possibile. Quelli per i quali occorre chiamare la società specializzata per il ritiro a domicilio.

Esuberi, però, sono semplicemente quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici di una società. Vuoi coloro che sono rientrati dai prestiti poiché non sono stati riscattati dalle rispettive società, vuoi coloro che hanno fatto parte della rosa nell’ultima stagione e ora ritenuti non più necessari. Occorre cercare per costoro una nuova collocazione. E non tutti i casi sono uguali.

C’è chi, come nel caso del centrocampista svedese Kulusevski, è facile che venga riscattato per l’indiscutibile valore del giocatore, altri sono decisamente più complessi, come nel caso del centrocampista brasiliano Arthur, al quale è stato assicurato un ingaggio fuori portata per la maggioranza dei club che rende assai complicata la ricerca di una nuova sistemazione.

In casa Juventus, poi vi sono i casi mediani, non perché trattasi di profili di centrocampisti, bensì intesi come casi di media difficoltà di collocazione. Il centrocampista statunitense Weston McKennie è uno di questi casi. Un altro riguarda, invece, il centrocampista svizzero, Denis Zakaria. Un nome che in ambito di calciomercato sta circolando parecchio in questi ultimi giorni.

Juve e Zakaria, eppur si muove il mercato

Il 26enne centrocampista della nazionale svizzera, Denis Zakaria, è ritornato alla Juventus dopo la non fortunata esperienza in Premier League con il Chelsea. La disastrosa stagione del club londinese ha finito per condizionare negativamente il rendimento del centrocampista elvetico.

I dirigenti della Juventus e coloro che curano gli interessi del giocatore sono alla ricerca di una nuova opportunità che soddisfi entrambe le parti. La Juventus valuta il suo giocatore non meno di 20 milioni di euro e su tale importo si sono già registrati pareri favorevoli di diversi club europei.

Ultimamente il profilo del centrocampista elvetico è particolarmente seguito in ambito di Ligue 1, il massimo campionato francese. Dopo che per giorni si è parlato di un concreto interessamento del Lens, ecco comparire sui radar bianconeri anche lo Strasburgo, fresco di cambio di proprietà dopo l’acquisto da parte della BlueCo’ di Todd Boehly.

Il club francese sembrerebbe disposto a mettere sul tavolo la somma di 20 milioni di euro richiesti dalla Juventus, questo secondo quanto riportato da tuttojuve.com. La cessione del centrocampista svizzero garantirebbe alla Juventus un ulteriore introito, dopo la positiva conclusione della trattativa per Kulusevski con il Tottenham, indispensabile sia per il bilancio che per la campagna acquisti.