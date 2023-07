La Juventus ha messo ‘alla porta’ Federico Chiesa: clamoroso dall’Inghilterra

La squadra inglese potrebbe farsi sotto per l’esterno fuoriclasse della Juventus: tutti i dettagli della potenziale trattativa.

In casa Juventus nessuno è più incedibile, nonostante i vari rumors, anche Federico Chiesa potrebbe finire direttamente sul mercato. Su di lui sarebbero diverso le squadre interessate ad averlo, una su tutti la squadra inglese con molta disponibilità economica.

Senza Champions League e al giusto prezzo, i bianconeri potrebbero essere costretti a cedere uno dei loro pezzi forti degli undici titolari. Federico Chiesa, si legge proprio da un’indiscrezione inglese, sarebbe accostato direttamente all’Aston Villa, club che, come sappiamo, ha una grande disponibilità economica.

Chiesa in Premier League: Suggestione Aston Villa

Da ‘Givemesport’, parlano di un interesse diretto del club inglese nei confronti del pupillo bianconero e sarebbero pronti ad accontentare la Juventus pur di averlo. Ovviamente l’ultima parola spetta anche al giocatore, da capire se la sua volontà di lasciare il campionato italiano per raggiungere la Premier League sia più forte della voglia di rimanere, ancora, in bianconero.

Naturalmente i bianconeri fanno le dovute osservazioni sulla questione, tenendo presente che, comunque, nessuno è più intoccabile. Da Chiesa, a Bremer e soprattutto Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha diverso mercato e potrebbe, naturalmente, essere conteso proprio in Inghilterra. Non ci resta che attendere ulteriori verdetti sulla questione che, in questo momento più che mai, si sta facendo interessante. Soprattutto per quanto concerne le uscite. Federico Chiesa, uno dei talenti ormai consolidati del calcio italiano, potrebbe presto lasciare la Serie A per intraprendere una nuova avventura in Premier League. L’Aston Villa sarebbe interessata ad acquisire il promettente attaccante della Nazionale italiana e per convincerlo farebbe un’offerta, davvero, convincente. Attendiamo ulteriori sviluppi in merito alla questione, tenendo presente che Chiesa è osservato, comunque, anche da altri club esteri, proprio dal campionato inglese.