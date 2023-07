Calciomercato Juventus, Verratti back: doppietta in Serie A

Clamoroso ritorno all’orizzonte: Marco Verratti potrebbe tornare in Italia e in Serie A c’è una doppia pista aperta

Marco Verratti sta valutando concretamente l’ipotesi di tornare in Italia per calcare il palcoscenico della Serie A, campionato che non ha mai disputato in carriera.

Dopo aver raggiunto la promozione dalla B alla A con il Pescara di Zeman, il campione d’Europa si è trasferito a Parigi e da allora non è mai più tornato. A 30 anni Verratti potrebbe finalmente giocare nel massimo campionato italiano e su di lui sarebbe forte l’interesse di due big. Come riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, sia l’Inter che la Juventus stanno valutando la situazione di Verratti per capire se ci siano davvero i presupposti per intraprendere una trattativa. Il classe ’92 ha un contratto ancora lungo col Paris Saint-Germain, fino al 2026. La sua volontà di tornare in Italia, però, potrebbe convincere il club parigino ad assecondare la sua volontà e aprire un varco per la sua cessione. Dopo 416 partite condite da 11 gol e 61 assist, Verratti potrebbe lasciare il PSG.

Juventus e Inter valutano l’ipotesi Verratti: può approdare in Serie A

Un matrimonio lungo 11 anni, quello tra Verratti e il PSG. Scandito da tanti traguardi, se pur la macchia più grande rimanga la mancata vittoria della Champions League.

Dopo tante stagioni in Ligue 1 e aver raggiunto uno status di primissimo livello, Verratti sente l’esigenza di tornare a casa e potrebbe spingere per la cessione. Di contro, però, l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina del club transalpino potrebbe cambiare le carte in tavola. L’allenatore ex Barcellona potrebbe convincere Verratti a rimanere almeno un altro anno per provare ad agguantare quella Coppa che un’intera città attende da tanto tempo. L’Inter ha chiuso l’affare Frattesi ma deve mettere dentro un altro centrocampista e Verratti potrebbe prendere, sia a livello numerico che di ruolo, il posto di Marcelo Brozovic, trasferitosi in Arabia Saudita. Se pur nel ruolo di play Inzaghi abbia intenzione di utilizzare Calhanoglu con Asllani pronto a subentrare, qualora si presentasse un’occasione ghiotta per Verratti, Marotta e Ausilio proverebbero a coglierla.

Parallelamente la Juventus non ha riscattato Paredes che tornerà proprio a Parigi prima di trovare una nuova sistemazione. Attualmente l’unico regista a disposizione di Allegri è Locatelli ma la Juve cerca un nome di esperienza che sappia dettare i tempi del gioco. In questo senso Verratti potrebbe essere il profilo ideale.