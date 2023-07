Vlahovic, la telenovela è agli sgoccioli: affare da oltre 100 milioni

La big sempre più vicino all’accordo per il bomber della Premier: scelto il nuovo centravanti e scartato Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic non è più una priorità. La big europea è pronta a definire l’accordo col bomber della Premier League e a mollare la pista che porta al centravanti della Juventus.

Il Bayern Monaco ha già attinto dalla Serie A, prelevando Kim Min-jae dal Napoli. Un trasferimento che verrà ufficializzato nelle prossime ore e che rappresenta un altro grande investimento per un difensore dal campionato italiano dopo quello dell’anno scorso per De Ligt, prelevato dalla Juventus. Intanto la priorità del club bavarese resta il centravanti. L’anno scorso, dopo l’addio di Robert Lewandowski, direzione Barcellona, il Bayern ha giocato senza centravanti, impiegando Radio Mané spesso come falso nove. Un esperimento non riuscito fino in fondo, visto lo scarso risultato ottenuto in Champions League e la vittoria del campionato al cardiopalma all’ultima giornata. Quest’anno la società bavarese vuole tornare a scommettere su un centravanti di ruolo, che possa garantire almeno 25 gol a stagione.

Juventus, niente Bayern Monaco per Vlahovic: scelto Harry Kane

L’identikit del profilo cercato dal Bayern Monaco corrisponde al nome di Harry Kane che continua a rimanere la priorità assoluta.

Il centravanti inglese sta per dire addio al Tottenham dopo 12 stagioni da professionista. In realtà il suo percorso con gli Spurs era iniziato già nelle giovanili, interrotto poi da alcune esperienze in prestito. Kane ha rappresentato il simbolo del club londinese ma adesso, a un anno dalla scadenza del contratto, sembra pronto a una nuova sfida della propria carriera. Dalla Germania confermano che in cima alla lista rimane il bomber britannico che è in netto vantaggio su Dusan Vlahovic nelle preferenze della società bavarese.