La Juve non fa sconti, nuova bandiera ammainata: “Ha salutato i compagni”

La Juve non fa sconti, l’indiscrezione lascia spazio davvero a tutte le possibili interpretazioni. “Ha già salutato i compagni”

Il nuovo corso dentro la Juve è iniziato. Da un poco di tempo. E molti sono quelli che non faranno più parte del progetto bianconero. Cuadrado, ad esempio, è andato via da un poco di giorni e potrebbe essere seguito a ruota da altri elementi che hanno comunque ancora un contratto valido.

In questo caso, però, parliamo di una vera e propria bandiera della Juve, uno che ha fatto la storia dei piemontesi nel corso dell’ultimo decennio nonostante quel passaggio a vuoto, di un anno, a Milano con la casacca del Milan. Parliamo di Leonardo Bonucci che, secondo alcune indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, avrebbe avuto da parte del club e probabilmente anche da parte di Massimiliano Allegri – con il quale il rapporto non è dei migliori – il via libera per trovarsi un’altra sistemazione. A conferma di questo è arrivato anche il Tweet del giornalista Guido Tolomei.

La Juve non fa sconti, addio Bonucci

“Bonucci ha già salutato i compagni nonostante al momento la soluzione non ci sia. Probabilmente scosso da un trattamento che non si aspettava e un’impostazione societaria che non condivide. Come detto, quest’anno in casa Juve tutto può succedere e tutto è il contrario di tutto”.

Dopo questo incipit è arrivata anche la precisazione: “Ribadisco perché ai più rischia di scappare il concetto base: non ho detto che Bonucc è andato, ripeto che non so come finirà. Il messaggio importante è che OGGI l’ultimo senatore e capitano non si riconosce “apertamente” nel progetto Juve e che la stessa società non lo prevede”. Insomma, un lungo addio, un anno prima della scadenza naturale del contratto e un anno prima di quanto già annunciato da Leonardo, che smetterà con il calcio alla fine della stagione che tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via.