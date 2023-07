Doppio scambio più conguaglio: Milinkovic Savic-Juventus, svolta ufficiale

Doppio scambio più conguaglio: la svolta è ufficiale per Milinkovic Savic. La Juventus fa sul serio per il centrocampista della Lazio

Svolta ufficiale per Milinkovic Savic. La Juventus ha rotto gli indugi e adesso fa realmente sul serio per il centrocampista della Lazio, entrato nel suo ultimo anno di contratto, che potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la società piemontese si è mossa per dare un’accelerata all’operazione.

Anche perché ormai c’è il cartello “The End” sulle vacanze e dopodomani si tornerà a lavoro anche se qualcuno lo ha fatto già. E allora, dopo aver presentato Giuntoli, adesso serve uno scossone sulle operazioni in entrata. E c’è il serbo nel mirino, un elemento che come sappiamo la Juve cerca da tempo e che adesso potrebbe arrivare sul serio alla Continassa.

Doppio scambio più soldi, ecco la formula per Milinkovic Savic

Secondo il quotidiano romano in edicola questa mattina i bianconeri avrebbero messo sul piatto i cartellini di Rovella e di Pellegrini, più soldi, ovviamente, per trovare un accordo con Lotito. Non sarà, come sappiamo, per nulla semplice, e sullo sfondo inoltre c’è anche il nome di Arthur che però ha un ingaggio insostenibile per la Lazio. Quindi per ora questa pista è accantonata.

Quello che comunque rimane è una questione assai importante: il fatto che la Juventus abbia deciso di darsi una mossa anche per allontanare quelle che sono i possibili inserimenti di club esteri con un occhio particolare all’Arabia Saudita che, a quanto pare, ha anche iniziato a gettare l’amo per capire la fattibilità di questa possibile operazione. Insomma, forse siamo davvero entrati nella fase calda della trattativa.