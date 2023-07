“Offerta importante per Vlahovic”: la Juventus ora sa cosa fare

Offerta importante per Vlahovic, la Juventus adesso sa che cosa fare. L’annuncio arriva in diretta. Ecco le novità attorno al serbo

L’era Giuntoli, ieri, è iniziata ufficialmente anche con delle dichiarazioni che hanno acceso l’entusiasmo dentro la Vecchia Signora. E che hanno fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Ci sta, ovviamente, soprattutto dopo l’annata che hanno vissuto da quelle parti.

Adesso però, messo alle spalle il passato, il nuovo dirigente bianconero dovrà iniziare a lavorare su tutte quelle che sono le possibili operazioni di mercato delle prossime settimane, con delle grane da risolvere: Vlahovic, Chiesa e anche Bonucci. Insomma, nomi importanti sul piatto. A fare un quadro di quello che potrebbe succedere è stato il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, che ha parlato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY.

“Offerta importante per Vlahovic”, ecco le ultime

“Su Vlahovic e Chiesa, sono due situazioni contrattuali diverse e questo può fare la differenza. Vlahovic ha un contratto lungo, in caso di permanenza Chiesa dovrebbe rinnovare. In questo momento non sta facendo nessuna guerra per andare va ma se arrivasse un’offerta importante di qualche club che disputa la Champions League allora la prenderebbe in considerazione. La Juve – ha concluso – spera di avere un’offerta importante per Dusan”.

Infine un commento anche su Leonardo Bonucci: “Per il momento si vede solamente con la maglia della Juventus e in società per ora nessuno lo mette in discussione. Ad oggi, arriverà a fine contratto. Al giocatore nessuno ha comunicato nulla e nemmeno al suo agente. Se poi lui farà valutazioni diverse sul fatto che la Juventus non possa garantirgli una maglia da titolare, si vedrà, ma ad oggi non possiamo saperlo. Attualmente, non è sul mercato”.