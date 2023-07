Batticuore Juventus, scambio choc per Hojlund: ecco cosa sta succedendo

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, soprattutto in questa prima fase del mese di luglio.

I tifosi aspettano con ansia che arrivi l’ufficialità di nuovi acquisti in casa bianconera. Ci sarà da rinnovare e ringiovanire la rosa nel corso delle prossime settimane, con il nuovo direttore sportivo Giuntoli al lavoro per trovare le pedine giuste da affidare a mister Allegri.

La missione della Juventus del resto è chiara. Bisogna assolutamente voltare pagina dopo l’ultima amara stagione, che si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo e con il settimo posto in campionato. Si punta a far tornare il tricolore a Torino dopo tanti anni di astinenza e per questo motivo i bianconeri hanno bisogno di volti nuovi in tutti i reparti. Attenzione dunque massima su quelli che saranno i prossimi acquisti, ma non bisogna dimenticare che all’orizzonte potrebbero anche esserci delle cessioni dolorose. Si lavora insomma a 360 gradi.

Juventus, sorpasso United per Hojlund: ecco perché

I bianconeri ancora devono decidere quello che sarà il destino di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non è ufficialmente sul mercato, ma dall’estero potrebbe arrivare l’offerta in grado di far pensare alla Juventus di cederlo. Almeno 70 milioni di euro, questa la somma richiesta. Cifra che non spaventa alcuni club di Premier League, pronti a fiutare l’affare.

I bianconeri dovrebbero poi tuffarsi su un nuovo obiettivo, è banale dire che andrebbe poi preso un altro bomber di spessore, che possa garantire un ottimo bottino di reti. Alla Juve piace Hojlund dell’Atalanta, un affare che si potrebbero però complicare visto che sul ragazzo c’è il Manchester United. Che ha un jolly da giocarsi, spiega “tuttoatalanta.com”. Contropartita gradita agli orobici sarebbe infatti Amad Diallo, attaccante che proprio l’Atalanta ha ceduto allo United 2 anni fa. Potrebbe essere lui la pedina giusta per intavolare uno scambio.