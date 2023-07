Tempesta Juve per Milinkovic-Savic: ha già salutato i compagni di squadra

Tempesta Juve per Milinkovic-Savic, nella prossima settimana potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il serbo.

Claudio Lotito è tornato a parlare. Il patron della Lazio, sentito dalla Gazzetta dello Sport, ha “anticipato” quelle che saranno le prossime mosse della società biancoceleste, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Ha risposto per le rime a chi in questi giorni lo accusa di immobilismo, rassicurando tutti sul fatto che gli acquisti arriveranno. Ma soprattutto che la rosa sarà rinforzata e allungata, come richiesto dall’allenatore Maurizio Sarri. Sì, perché quest’anno la Lazio oltre al campionato avrà un impegno non indifferente, la Champions League, che porterà via tante energie. Lotito ha poi categoricamente smentito gli attriti con il tecnico di origine toscana: “Illazioni – ha detto – Con Sarri c’è armonia, e dove c’è armonia c’è ricchezza. Non a caso siamo arrivati secondi in A. Secondi, dico: di cosa parliamo?”. Non poteva mancare, infine, un passaggio sul giocatore più “chiacchierato” del momento: Sergej Milinkovic-Savic. In tanti si chiedono se il centrocampista serbo rimanga alla Lazio oppure se, ad un anno dalla scadenza del contratto, il club provi a limitare i danni cercando di ricavarne il più possibile.

Tempesta Juve per Milinkovic-Savic, pronto l’assalto dei bianconeri

Se fosse per Lotito, il giocatore resterebbe nella Capitale. “Io non lo cederei – ha spiegato il presidente della Lazio – anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti”. E poi: “Ha detto che se ne vuole andare? A me no, non l’ha detto. Sta con noi da otto anni, sono tanti”.

💣 MILINKOVIC HA SALUTATO I COMPAGNI ✍️”L’incontro Juve-Lazio è fissato tra mercoledì e giovedì. Nel prossimo weekend Sergej dovrebbe andare in ritiro (lui ha salutato i suoi compagni e spera di andare a Torino il prima possibile).” [Il Tempo] — Nino Flash (@NonSoloJuve) July 9, 2023

Insomma, anche Lotito ha confermato indirettamente che stenta a decollare una vera e propria trattativa per il rinnovo. La volontà del nazionale serbo sarebbe infatti quella di intraprendere una nuova avventura professionale dopo otto stagioni in biancoceleste, in cui ha versato fino all’ultima goccia di sudore. Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, nei prossimi giorni, verosimilmente tra mercoledì e giovedì, ci sarà un incontro tra la Juventus, una delle grandi pretendenti del serbo, e la Lazio. Milinkovic-Savic andrà con ogni probabilità in ritiro, anche se prima di partire per le vacanze aveva già salutato i compagni.