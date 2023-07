Calciomercato Juventus, 100 milioni per Pogba: è volato in Arabia

Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione sul futuro del centrocampista francese: l’offerta, se confermata, potrebbe far saltare il banco.

In una sessione estiva di calciomercato nella quale può succedere di tutto da un momento all’altro, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’ultima, in ordine di tempo, è legata al futuro di Paul Pogba.

Secondo quanto trapela dalla Francia, infatti, e più nello specifico da teamfootball.fr, sulle tracce del centrocampista della Juventus si sarebbe messo l‘Al-Ittihad. Ma non basta. Come evidenziato, infatti, il club saudita sarebbe andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi, avanzando un’offerta di 100 milioni più bonus spalmati in tre anni al centrocampista. Scenario che, se confermato, potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola aprendo clamorosamente le porte alla cessione del ‘Polpo’.

Una conferma indiretta del fatto che l’interessamento per Pogba è assolutamente concreto arriva da fonti saudite, secondo cui il calciatore sarebbe già volato in Arabia per avere un primo contatto con le strutture del club. La mezzala transalpina, comunque, non ha ancora preso una decisione definitiva; vero è che il suo eventuale addio spalancherebbe le porte all’approdo in bianconero di Sergej Milinkovic Savic, per il quale nelle prossime ore andrà in scena un altro contatto con la Lazio. Il calciomercato della Juventus è entrato nella sua fase più calda: ne vedremo delle belle.