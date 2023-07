Dalla Juventus al Napoli, soluzione lampo: affare da 20 milioni

Adesso la Juventus entra in un obiettivo che era già partenopeo: i dettagli della potenziale entrata dei bianconeri.

Come si legge dall’ultima indiscrezione, Konstantinos Mavropanos, il gigante greco in forza allo Stoccarda, potrebbe essere una sorprendente soluzione per rafforzare la difesa della Juventus. Secondo l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’.

Il difensore di 24 anni è stato inserito nella lista dei giocatori sondati dai bianconeri, e il prezzo per il suo trasferimento è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Mavropanos ha attirato l’attenzione nel corso delle sue prestazioni in Bundesliga con lo Stoccarda nella scorsa stagione. Con una statura imponente e doti difensive solide, il giocatore greco si è guadagnato una reputazione come una delle giovani promesse nel ruolo di difensore centrale.

Calciomercato Juventus, 20 milioni per Mavropanos

La Juventus, alla ricerca di rinforzi per la propria difesa, sta esplorando diverse opzioni sul mercato, e Mavropanos sembra essere entrato nella lista dei potenziali obiettivi. Il costo di 20 milioni di euro è considerato ragionevole per un giocatore con il potenziale e le caratteristiche del difensore greco.

Tuttavia, la Juventus dovrà affrontare la concorrenza di altre squadre interessate al giovane prospetto, e la trattativa potrebbe essere complessa. Alcuni club potrebbero essere pronti ad offrire una cifra più elevata per assicurarsi i suoi servizi, aumentando la competizione sul mercato. Il Napoli, in particolare, è menzionato come uno dei club interessati al difensore greco. Il ‘Corriere dello Sport’ riporta che anche il club partenopeo sta valutando l’opportunità di aggiudicarsi Mavropanos per rafforzare la propria difesa. La Juventus dovrà quindi fare fronte alla possibile sfida dei partenopei nella corsa per l’acquisizione del giocatore. Il mercato calcistico è in costante evoluzione e le trattative possono prendere direzioni impreviste. Tuttavia, l’interesse della Juventus per Mavropanos sembra essere concreto, con il club che sta cercando soluzioni valide per migliorare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.