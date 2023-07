Un gioiello “mondiale” per la Juventus: dalla Spagna chiedono 15 milioni

Un gioiello “mondiale” per la Juventus, i bianconeri hanno chiesto informazioni sul giovane talento blaugrana.

Anche se a piccoli passi, il mercato delle big di Seria A è ormai entrato nel vivo. Inter, Milan e Juventus hanno messo a segno i primi colpi, si è mossa anche la Roma arruolando due parametro zero molto ambiti come Aouar e N’Dicka.

L’Atalanta si è rinforzata con un elemento esperto come l’ex Marsiglia Kolasinac e proprio oggi ha ufficializzato il giovane prospetto Adopo, prelevato dal Torino. Si attende la prima mossa della Lazio, che probabilmente si farà viva non appena avrà ceduto Sergej Milinkovic-Savic, che con ogni probabilità farà le valigie e prenderà anche lui l’aereo per l’Arabia Saudita. Le prossime mosse del club bianconero riguarderanno verosimilmente le uscite, dunque le cessioni degli esuberi. Dopo l’arrivo di Timothy Weah, la Juventus ha la necessità di sfoltire la propria rosa per poter poi effettuare altri acquisti. Il nuovo direttore sportivo ristiano Giuntoli, ufficializzato solo venerdì scorso, si è subito messo al lavoro, pianificando quelle che potrebbero essere le prossime strategie. Il suo sarà soprattutto un mercato incentrato sulle cosiddette “idee” ma comunque sempre e comunque ambizioso.

Un gioiello “mondiale” per la Juventus, piace Ezzalzouli

Giuntoli continuerà nel solco dei suoi predecessori per quanto riguarda la linea verde. Ecco spiegato perché la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Abde Ezzalzouli, giovane talento marocchino del Barcellona che ha partecipato pure agli ultimi Mondiali.

⚪⚫ La #Juventus ha chiesto informazioni su costi e margini per Abde Ezzalzouli del #FCBarcelona 🇲🇦 🔴🔵 Il club catalano chiede 15 milioni per l’esterno d’attacco@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/DJvYiHNO9A — Marco Conterio (@marcoconterio) July 10, 2023

Classe 2001, cresciuto nell’Hercules, si è messo in mostra nelle giovanili blaugrana prima di sfruttare la sua prima vera occasione durante il prestito all’Osasuna. Ezzalzouli è stato uno dei principali protagonisti della stagione strepitosa del club di Pamplona, che si è riuscito a qualificare per la Conference League (poi escluso clamorosamente dall’Uefa per alcuni reati commessi nella stagione 2013-14). Rientrato alla base, dovrebbe nuovamente lasciare la Catalogna in estate: per privarsene il Barça chiede 15 milioni di euro.