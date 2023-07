Futuro Pogba con vista Euro 2024: la Juventus sa già tutto

Siamo ormai entrati in una delle fasi più calde nel calciomercato con la Juventus che vuole essere grande protagonista.

Le squadre stanno già iniziando alla spicciolata a lavorare sul campo in vista dell’inizio della prossima stagione. Dal prossimo 19 agosto il campionato di serie A sarà l’evento più atteso per milioni e milioni di tifosi.

La Juventus vuole riscattare l’ultimo opaca stagione e non fa mistero di voler puntare allo scudetto per regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Vincere il tricolore tuttavia non sarà affatto semplice, considerando la folta e agguerrita concorrenza. Per questo motivo il nuovo direttore sportivo della formazione bianconera Cristiano Giuntoli si sta dando un gran da fare per trovare le pedine adatte al gioco di mister Allegri. Nelle prossime settimane dunque è lecito attendersi qualche colpo importante. Ma nello stesso tempo la tifoseria sa bene che ci potrebbero essere all’orizzonte delle cessioni dolorose volte a fare cassa.

Juventus, Pogba non ha intenzione di partire

Non solo Vlahovic e Chiesa. Nel corso degli ultimi giorni si sta parlando molto anche del futuro di Paul Pogba. Lo scorso anno solo 10 presenze per il francese nel corso di una stagione costellata dagli infortuni. I tifosi conoscono il suo valore ma sanno anche che il suo ingaggio pesa, e non poco, sulle casse societarie.

Gli arabi hanno puntato anche il centrocampista? I rumors vorrebbero gli sceicchi sulle tracce (anche) di Pogba, pronti a offrirgli un ingaggio importante. Ma in Francia “L’Equipe” fa una sottolineatura importante sul campione. Spiegando come non abbia alcuna intenzione di lasciare la Juventus nella stagione che sta per iniziare, animato da una voglia di profondo riscatto, voglioso di dimostrare ancora una volta le sue qualità. Con le quali riuscire magari a partecipare ai prossimi Europei fissati nel 2024 con la maglia della Francia.