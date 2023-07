Calciomercato Juventus, ha finalmente detto sì: incasso da 33 milioni di euro

Ci sono nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il futuro del calciatore: affare da 33 milioni, ecco tutti i dettagli su questa cessione.

Juventus in azione per chiudere al più presto questa operazione di calciomercato in uscita. Il club bianconero sta lavorando alacremente per definire questa cessione che porterà tanti soldi nelle casse della Vecchia Signora.

Non solo in entrata, il neo direttore sportivo Giuntoli è a lavoro anche per completare le uscite. L’obiettivo della società è quello di ricavare almeno 80 milioni di euro dalle cessioni degli esuberi e non solo. E’ prevista, infatti, anche un addio eccellente con Vlahovic e Chiesa i primi indiziati a partire. Intanto, emergono delle novità riguardo la cessione di un esubero che può lasciare subito la Juventus. La trattativa con i club inglesi sta andando avanti e presto potrebbero esserci delle novità importanti.

Calciomercato Juventus: affare da 33 milioni

Tornato a Torino dopo il prestito al Leeds, il futuro di Weston Mckennie sarà ancora lontano dalla Juventus. Il club bianconero ha deciso di cedere il calciatore che non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. Ecco quale sarà il suo destino, c’è una proposta importante che potrebbe portare soldi freschi nelle casse del club.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è l’apertura di Weston McKennie che ha detto sì al suo ritorno in Premier League la prossima stagione. Il calciatore statunitense è nel mirino dell’Aston Villa che ha già mosso i primi passi per acquistare il centrocampista. Sulle sue tracce c’è anche il Borussia Dortmund. Intanto, dalla Juventus fanno sapere che il prezzo di Mckennie è di 33 milioni di euro: è questa la cifra che i bianconeri intendono incassare dall’addio del centrocampista. La volontà del club è quella di piazzare anche Arthur e Zakaria, per tentare poi l’affondo su Koopmeiners che è l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli per il centrocampo. Il dirigente ha bisogno prima di cedere e poi acquistare i giocatori, è questo il diktat della società che ha già fatto sapere di voler liberarsi di alcuni calciatori e dei loro alti ingaggi.