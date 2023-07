Champions League, UFFICIALE: Inter umiliata, non c’è solo la testa alta

Champions League, è passato un mese dalla sconfitta dei nerazzurri nella finale di Istanbul giocata contro il Manchester City.

Per la prima volta dopo 11 anni ai nastri di partenza della prossima Champions League non ci sarà la Juventus.

Sul campo i bianconeri avrebbero anche staccato uno dei quattro pass per poter giocare nuovamente la coppa dalle grandi orecchie. Ma i 10 punti di penalizzazione comminati dalla giustizia sportiva a due giornate dalla fine del campionato per il caso plusvalenze hanno fatto scivolare la squadra di Allegri in settima posizione. L’obiettivo è ovviamente quello di tornarci il prima possibile in Champions, anche se con ogni probabilità bisognerà fare i conti con eventuali sanzioni dell’Uefa, volte ad escludere la Signora dall’Europa. Sanzioni che potrebbero arrivare già quest’anno oppure – è un’eventualità – slittare all’anno prossimo. Oggi, nel frattempo, sono iniziate le qualificazioni. Il lunghissimo percorso che come ogni anno numerose squadre provenienti da campionati cosiddetti minori (ma non solo) dovranno percorrere per arrivare a giocare la fase a gironi.

Champions League, i bookie non credono nell’Inter

Nel frattempo i bookmaker si sbilanciano già sulla futura vincitrice della coppa più ambita. Chi succederà al Manchester City di Guardiola, che ha trionfato ad Istanbul un mese fa?

Secondo gli allibratori di Betfair sono ancora i Citizens di Haaland e De Bruyne i favoriti per la vittoria della manifestazione, seguiti a ruota da Bayern Monaco e Real Madrid. Appena dietro la squadra di Carlo Ancelotti a sorpresa c’è il Barcellona, addirittura davanti al Psg, che quest’anno verrà allenato dal suo vecchio allenatore Luis Enrique. Tra le italiane la principale favorita non è l’Inter ma il Napoli campione d’Italia in carica. I bookmaker non credono ad un’altra corsa fino alla finalissima da parte dei nerazzurri di Inzaghi. Al momento un loro eventuale successo è pagato 25 volte la posta. Nelle retrovie il Milan, semifinalista nell’ultima edizione, eliminato proprio dagli odiati cugini nel doppio derby.