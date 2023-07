Chiesa e Vlahovic, ok il prezzo è giusto: via per 140 milioni

Chiesa e Vlahovic, ok il prezzo è giusto. La Juventus riparte ma ancora sono tanti i problemi da risolvere. I due ex viola rappresentano la punta dell’iceberg.

Lunedì 10 luglio. E’ iniziata la nuova stagione della Juventus. Alla Continassa è arrivato il primo scaglione di giocatori per le visite mediche di rito e il primo contatto stagionale con i tifosi.

Nei giorni più caldi, meteorologicamente parlando, è arrivata a Torino la non gradita doccia gelata riguardante Sergej Milinkovic-Savic. L’Arabia Saudita ha colpito ancora. Altra offerta “pazzesca” e il forte centrocampista serbo vola via lasciando dietro di sé una scia di rimpianti a strisce bianche e nere. Hai voglia a cantare i tifosi “che c’importa di Sergej, noi ci abbiamo Paul“. E’ vero, la Juventus ha Paul Pogba, ma quale Pogba?

Quello che è già costato oltre dieci milioni di euro di ingaggio lordo per non esserci praticamente mai o sarà un Pogba più presente e leggermente più determinante? Ma il Polpo rappresenta soltanto uno dei tanti punti interrogativi di questa nuova Juventus, affidata alle mani del demiurgo Cristiano Giuntoli. A lui spetterà di progettare, ed attuare, un miracolo tecnico-economico-finanziario.

Un miracolo che potrebbe partire da alcune cessioni DOC, come quelle di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per loro la Juventus ha stampato i cartellini con su scritto il prezzo giusto.

Chiesa e Vlahovic, ok il prezzo è giusto

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno rappresentato gli ultimi due grandi investimenti della Juventus di Andrea Agnelli. Le ultime, giuste, follie di mercato dopo quella, insensata, di Cristiano Ronaldo che ha fatto saltare il banco e tutto il resto.

Chiesa e Vlahovic. Profili giovani e forti, in grado di crescere ancora. Lo sanno bene in giro per l’Europa dove sono diversi i grandi club che attenzionano il venticinquenne esterno, figlio d’arte, e il giovane bomber serbo che, nonostante una stagione balorda, anche per via di una fastidiosa pubalgia, non ha perso un solo grammo di appeal. E questo la dice lunga. Cristiano Giuntoli parlerà, o forse lo ha già fatto, con il numero nove bianconero, per conoscerne le sensazioni, gli stimoli e le intenzioni. Idem con Federico Chiesa.

Se vi sarà poi qualcuno seriamente intenzionato ad avvalersi delle qualità dei due attaccanti bianconeri dovrà accettare le condizioni economiche dettate dalla società bianconera. Ma la Juventus quanto valuta i suoi due gioielli? Alfredo Pedullà, uno dei maggiori esperti di mercato, durante Sportitaliamercato ha parlato dei due attaccanti di Massimiliano Allegri. La Juventus ha fissato le cifre per un’eventuale cessione dei suoi due campioni: Chiesa, 60 milioni + bonus mentre per Vlahovic ne occorreranno 75/80 + bonus.

A queste condizioni i dirigenti bianconeri potrebbero iniziare una trattativa. Prezzi chiari per decisioni comunque non facili da prendere. Se dipendesse dai tifosi i due attaccanti non si muoverebbero da Torino, ma quanto contano i tifosi?