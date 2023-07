Vlahovic al Psg, lo prendono sul serio: colpo di scena Juve

Vlahovic al Psg, lo prendono sul serio: i francesi hanno deciso di tentare il colpo in attacco. Un vero e proprio colpo di scena in casa bianconera

Fino ad oggi, oggettivamente, del Psg se ne era parlato poco rispetto alle squadre inglesi. Ma adesso, con il caos che si è creato attorno a Mbappé, dalle parti di Parigi sembrano volere proprio fare sul serio per sull’attaccante serbo della Juventus.

A spiegare le ultime novità ci ha pensato Alfredo Pedullà, che ha scritto sul proprio profilo Twitter che questa mattina la società francese ha fatto dei sondaggi con il giocatore per capire se c’è la disponibilità al trasferimento. In attesa ovviamente di intavolare successivamente quelle che sono le trattative con la società bianconera per un possibile passaggio di Vlahovic a Parigi.

Vlahovic al Psg, la situazione

E la Juve, come sappiamo, non si preclude nulla, nemmeno la possibilità di cedere l’ex Fiorentina che lo scorso anno non ha reso secondo quelle che erano le aspettative. Una stagione quasi anonima, costellata pure da diversi infortuni che di fatto ne hanno bloccato il vero volo verso quelle che erano le mete ambite e sperate.

Ma non è questa la causa di un possibile addio, ma soprattutto la questione economica che potrebbe spingere la Juventus ad ascoltare tutto e tutti. Davanti a 80milioni di euro, forse qualcosa in più, Giuntoli tentennerebbe, ne siamo certi. Con quella montagna di soldi davanti sarebbe davvero difficile dire di no al trasferimento. Anche se poi ovviamente servirebbe un vero un innesto che vada a sostituire Vlahovic. E di gente con le sue caratteristiche in giro ce ne sono poche.