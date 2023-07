Accordo verdeoro: bye bye Juventus, il sogno è svanito

Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo, siamo ormai al giro di boa di luglio e i tifosi si aspettano grandi nomi.

La formazione bianconera vuole voltare pagina rispetto al passato. Tanto lavoro da fare per il nuovo direttore sportivo Giuntoli, che è stato incaricato dalla società di rinnovare la squadra in vista della prossima stagione. Serviranno rinforzi in tutte le zone del campo per sognare in grande.

C’è un grande obiettivo che i ragazzi di Allegri dovranno inseguire ed è la vittoria del prossimo scudetto. Il tricolore manca da troppo tempo a Torino e la tifoseria vuole tornare al più presto a festeggiare. La concorrenza è agguerrita ed è proprio per questo motivo che la squadra dovrà essere ringiovanita e rinforzata. Completandola con più alternative per l’allenatore.

Juventus, sfuma anche Lodi: va al Marsiglia

Una delle priorità della Juventus è quella di rinnovare la batteria degli esterni difensivi. Sia a destra che a sinistra, dove è sfumato uno degli obiettivi bianconeri, vale a dire Parisi dell’Empoli. Che si è accasato alla Fiorentina. Un altro obiettivo per la fascia pure sta per sfumare, si tratta di Renan Lodi.

🚨EXCL : 🔴⚪️🇧🇷 #Liga | ◉ Accord de principe en passe d'être trouvé entre l'Atlético Madrid et l'OM pour Renan Lodi 💣 ◉ Le latéral brésilien a fait part à son entourage l'envie de rallier l'OM ✍️ ◉ Negociations avancées entre toutes les parties⏳️ Avec @sebnonda… pic.twitter.com/uIqEzclXd5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 12, 2023

Come si legge su Twitter c’è un principio di accordo tra l’Atletico Madrid e il Marsiglia per il trasferimento del calciatore brasiliano. Che ha espresso a chi gli sta vicino la volontà di andare a giocare in Francia. Affare dunque che ormai pare essere davvero in fase di definizione, con la Juve che dovrà cercare altrove i suoi rinfozi.