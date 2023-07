Calciomercato Juventus, Giuntoli sfida Roma e Lazio: attaccante nel mirino

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha messo nel mirino un attaccante entrato nell’orbita di Roma e Lazio. Ecco il nuovo obiettivo dei bianconeri

Ha preso subito in mano le redini della Juventus il nuovo responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli. Che ha una bella grana adesso tra le mani, quella che porta il nome di Dusan Vlahovic nel mirino del Psg ma anche del Bayern Monaco.

Se i francesi potrebbero mettere sul piatto un’offerta importante e quindi fare venire i brividi ai tifosi della Juventus, al momento i tedeschi penserebbero a Vlahovic solamente in prestito, una cosa che dalle parti della Continassa ovviamente non viene presa minimamente in considerazione. Se c’è qualcuno che vuole prendere Vlahovic lo deve fare solamente mettendo sul piatto i soldi che servono per strapparlo. Ma la Juventus come si potrebbe comportare nel caso di addio? Ha già in mente qualche sostituto? Pare proprio di sì, secondo le informazioni che sono state riportate da Di Marzio.

Calciomercato Juventus, c’è Okafor nel mirino

Il nome è quello di Okafor, attaccante del Salisburgo, che ha fatto decisamente bene nell’ultima stagione. Il giocatore ha diversi estimatori in Italia, visto che sulle sue tracce ci sarebbero anche Roma e Lazio, alla ricerca di un attaccante. Di certo la Juventus non avrebbe problemi a superare questa concorrenza anche se, c’è da dirlo, il nome non è che scali particolarmente l’ambiente.

Magari Okafor potrebbe essere un buon rincalzo, ma non quell’elemento che potrebbe prendere il posto di Dusan al centro dell’attacco della Vecchia Signora. Comunque è un altro nome, quello dell’attaccante del Salisburgo, da scrivere alla lista della spesa. Poi ovviamente vedremo se le cose andranno in questo modo oppure prenderanno una piega diversa.