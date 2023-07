Vlahovic saluta la Juventus a costo zero: reazione clamorosa

Vlahovic saluta la Juventus, e lo potrebbe fare anche a “costo zero”: ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Vlahovic più giorni passano e più entra al centro delle attenzioni delle big europee. Chelsea, Manchester United, Psg e Bayern Monaco sono decisamente attente. Sì, tutte potrebbero fare un sondaggio per il centravanti della Juventus, uno di quei sondaggi che poi possono diventare qualcosa di serio con il tempo.

Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto del Psg, ma in maniera prepotente, secondo quanto riportato dalla Bild, rientra in corsa il Bayern Monaco che è alla ricerca di una prima punta. Un elemento con le caratteristiche di Vlahovic, che è mancato la scorsa stagione dopo l’addio di Lewandowski. L’obiettivo numero uno sarebbe quello di riuscire a prendere Kane dal Tottenham, con un’offerta si sussurra di 100milioni di euro. Ma qualora gli Spurs non la dovessero accettare allora si parla di un possibile “assalto” a a Vlahovic, oltre che ad Alvarez del Manchester City.

Vlahovic saluta la Juventus, in prestito al Bayern Monaco

Il “problema” per la Juventus sarebbe che i tedeschi potrebbero chiedere Vlahovic in prestito. Ma è evidente che in questo modo non c’è realmente nessuna possibilità che lo stesso si muova da Torino. Per farlo partire servono i soldi e anche tanti. E quei 100milioni che non basterebbero per l’inglese invece per il serbo potrebbero bastare.

Insomma, è questa la situazione che si potrebbe venire a creare nelle prossime settimane, con una richiesta che potrebbe arrivare da un momento all’altro e con una risposta che, in questo caso, sarà negativa da parte dei dirigenti bianconeri. Sì, Vlahovic non è incedibile, ma solo a determinate condizioni potrebbe davvero andare via.