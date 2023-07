Calciomercato Juventus, no al Psg: stanno per prendere Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’attaccante non se la sente di “tradire” il club che lo corteggia insistentemente già dallo scorso anno.

Si dia inizio al valzer delle punte. Come in ogni sessione di calciomercato sono gli attaccanti a prendersi la scena. Parliamo ovviamente di quelli forti, ambiti dai top club più ricchi.

Sta per ricominciare la telenovela, già andata in onda la scorsa estate, che riguarda Harry Kane, centravanti e capitano del Tottenham e della nazionale inglese. Che fa stavolta? Resta oppure lascia Londra? In Inghilterra adesso iniziano a chiederselo in maniera assidua. L’attaccante degli Spurs ha ancora un altro anno di contratto ma se dipendesse da lui, avrebbe probabilmente già salutato. Il Tottenham sa che il rischio è quello di perderlo a zero nel 2024 ma continua a sparare alto. Non è disposto a cedere il suo bomber per meno di 100 milioni di euro. La destinazione più gradita, per Kane, sarebbe il Bayern Monaco. I bavaresi lo corteggiano già dalla scorsa stagione e lo considerano l’erede perfetto di quel Robert Lewandowski che non è stato ancora sostituito. Ma c’è un problema non indifferente. Sì, perché il Bayern ha l’accordo con il calciatore ma non con i dirigenti degli Spurs.

Calciomercato Juventus, Kane dice no al PSG: i francesi accelerano per il serbo

Sulle tracce di Kane ci sarebbe in realtà pure il Psg. I parigini hanno bisogno di un pezzo da novanta da affiancare a Mbappé, che porti in dote un buon numero di gol.

Harry Kane has rejected a move to PSG. The striker only wants to go to Bayern if he were to leave Tottenham. Bayern are very optimistic because Kane rejecting PSG means he is true to his word [@altobelli13] pic.twitter.com/ElHYyiHKvr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 12, 2023

L’inglese calzerebbe a pennello nel 4-3-3 di Luis Enrique, essendo un attaccante a cui piace anche partecipare al gioco e dialogare con i compagni. Ma l’attuale fromboliere del Tottenham non se la sente di “tradire” il Bayern Monaco, a cui ha già dato la sua parola. Ecco perché il Psg, a questo punto, potrebbe decidere di virare su Dusan Vlahovic, che non a caso nelle ultime ore è stato accostato al club campione di Francia in carica.