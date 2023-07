Pogba tra Juve ed Arabia, gioco-partita-incontro: triplice fischio ‘ufficiale’

Pogba Tra Juve e Arabia, in Inghilterra non hanno dubbi. Alla fine il destino del centrocampista francese sembra essere già scritto

Il futuro di Paul Pogba, stando alle voci di mercato, è ancora tutto in bilico. C’è da dire però e da sottolineare che stando a quanto dicono in Inghilterra non dovrebbe essere diverso da quello che lo ha visto “protagonista” lo scorso anno, e vale a dire una permanenza in bianconero.

Non lo dicono in questo caso né insider di mercato e nemmeno giornalisti che seguono le vicende bianconere: ma sono le quote dei bookmaker a parlare – secondo quanto riportato dal Sun – che vanno verso questa direzione. E siccome sappiamo benissimo quelle che sono le importanti news che gli allibratori hanno de quelle parti, e soprattutto sappiamo benissimo che non vanno mai così a caso, possiamo tranquillamente affermare che, in questo preciso momento nel quale scriviamo, la certezza è che Pogba rimanga in bianconero. Poi sappiamo benissimo quelle che sono le dinamiche incredibili del mercato, quindi da qui alle fine delle operazioni può succedere di tutto.

Pogba tra Juve e Arabia, arrivata la sentenza

La quota inglese suona quasi come una sentenza. E anche Pogba fino al momento – che è tornato lucido e in forma all’inizio della preparazione – non sembra essere intenzionato fino al momento ad accettare un’offerta saudita. Che secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni si aggirerebbe intorno ai 50milioni di euro all’anno per 3 anni. Tantissimi soldi, ma Pogba pensa a giocare ancora un poco in Europa prima magari di prendere la via saudita. E la Juve attende, anche se oggi, così come vi abbiamo anticipato questa mattina, dovrebbe esserci un incontro tra le parti per cercare di fare un poco di chiarezza.