Chiesa e Vlahovic via dalla Juventus: intavolano lo scambio da urlo

C’è senz’altro tanto lavoro da fare ancora per la dirigenza della Juventus in questa sessione di calciomercato estivo.

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A. Torneo nel quale l’undici allenato da Massimiliano Allegri vuole essere grande protagonista. Vincendo quel tricolore che ormai manca da troppo tempo a Torino.

Siamo ormai in una fase molto calda del calciomercato con tutte le squadre che stanno cercando in qualche modo di rinforzarsi durante il ritiro precampionato. La Juventus non fa eccezione e il tecnico Allegri sa benissimo di dover accogliere diversi volti nuovi se vorrai essere competitivo con la sua squadra. Tante trattative vedono dunque impegnato il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Con i bianconeri che sono sì impegnati a cercare i nuovi acquisti ma anche a trovare una collocazione a tutti quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club.

Juventus, Colombo parla delle cessioni bianconere

Proprio di cessioni bianconere ha parlato Monica Colombo, giornalista del “Corriere della Sera”, che ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha spiegato di come la Juventus nelle prossime settimane potrebbe cedere ben due pezzi pregiati, vale a dire Vlahovic e Chiesa.

“Il Chelsea ha chiesto informazioni su Vlahovic e ha proposto Lukaku in contropartita, ma Romelu per ora punta i piedi perché vuole tornare all’Inter e Milano dove si è trovato benissimo. Gli inglesi entro lunedì vogliono definire la situazione, giorno in cui Lukaku è atteso a Londra” sono le sue parole. Un futuro in Premier potrebbe attendere anche Federico Chiesa: “Per lui è l’Aston Villa la squadra che si è mossa con più insistenza è l’Aston Villa. Anche il Newcastle può essere una destinazione buona per lui, ora che ci sono altri giocatori italiani farà la Champions League. Non ha rapporti eccelsi con Allegri quindi non è a escludere che possa esserci semaforo verde per una cessione”.