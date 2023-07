Gravenberch gratis alla Juventus: apertura clamorosa

Gravenberch gratis alla Juventus, i tedeschi aprono alla cessione in maniera clamorosa. Derby con il Milan in Serie A

Un’apertura inaspettata che potrebbe regalare alla Juventus un centrocampista importante senza spendere nemmeno un euro sul mercato. Sì, perché secondo quelle che sono le informazioni riportate da Kicker, in Germania, il Bayern Monaco sta pensando pur di mandare via il giocatore, che evidentemente non rientra nei piani di Tuchel, di cederlo in prestito.

Proprio così. E in questo modo ci sono poche discussioni sul fatto che la Juventus sia in corsa per il giocatore. Certo, non è facile soprattutto perché dalle parti di Torino il prossimo anno non suonerà la musichetta della Champions League, quindi convincere un giocatore è più complicato del previsto. Però, il fascino della maglia bianconera è sempre particolare, speciale.

Gravenberch gratis alla Juventus, occhio al Milan

Gravenberch non interessa solamente in Italia, è evidente. Ma piace nel Bel Paese secondo le informazioni che arrivano dalla Germania anche al Milan. I rossoneri, che disputano la Champions League, sono interessati alle prestazioni del centrocampista e potrebbero giocarsi la carta massima manifestazione europea per convincerlo. Vedremo quello che succederà, di certo c’è che la Juve è in corsa.