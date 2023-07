Calciomercato, via dalla Juventus: resta in Serie A, svelata la formula

C’è la svolta riguardo la cessione del calciatore con la Juventus che ha già dato il via libera all’operazione. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa di mercato.

Nuove indiscrezioni di calciomercato relativa alla doppia operazione in uscita. La Juventus in questa fase sta dedicando tanto tempo alle cessioni. L’obiettivo di Giuntoli è piazzare alcuni esuberi, solo dopo penserà al calciomercato in entrata. Intanto, ecco le ultimissime riguardo l’addio dello juventino che è pronto a lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Svelati tutti i termini dell’accordo, ecco con chi sta firmando.

Linea dura della Juventus che ha deciso di mettere fuori rosa tutti gli esuberi. Nella lista c’è anche Bonucci che è entrato ufficialmente nell’elenco dei cedibili. L’ex capitano bianconero non parteciperà agli allenamenti della prima squadra e da lunedì si aggregherà al gruppo dei fuori rosa, in attesa di novità riguardo il suo futuro. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni in merito ad un altro addio: il calciatore, dopo aver totalizzato 40 presenze la scorsa stagione, è pronto a lasciare la Juventus per intraprendere una nuova avventura.

Juventus, l’addio è certo: svelata la formula

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, in uscita dalla Juventus c’è anche Fabio Miretti. Il giovane centrocampista non rientra nei piani di Allegri che ha deciso di mettere alla porta il giocatore. Ecco tutti i dettagli riguardo il suo addio, svelata anche la formula dell’operazione.

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Fabio Miretti che è pronto a salutare la Juventus. Il giovane centrocampista è un obiettivo concreto di molte società di Serie A. Tante squadre di medio-bassa classifica hanno manifestato il loro interesse per il giocatore scuola Juve che è stato messo alla porta da Massimiliano Allegri. Dopo averlo impiegato la scorsa stagione, il tecnico livornese ha deciso di non puntare su di lui in vista di questo nuovo campionato di Serie A. La Juventus è a lavoro per trovare una nuova destinazione con Miretti che resta nel mirino di tante società italiane. La società, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Rbn, non intende perdere di vista il calciatore: non ci sarà alcuna possibilità di cedere a titolo definitivo Miretti che resta comunque nei radar della Juventus. L’idea di Giuntoli è vendere il giocator in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Ad oggi non si registrano interessamenti da parte di Monza o Sassuolo, più concreta la pista che porta Miretti alla Salernitana con Paulo Sousa pronto ad accogliere in squadra lo juventino.