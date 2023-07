Addio UFFICIALE, affare da oltre 100 milioni: Juventus con l’acquolina in bocca

Addio ufficiale, un affare da oltre 100milioni di euro. La Juventus guarda con interesse al colpo e ha già l’acquolina in bocca

Era nell’aria e pochi istanti fa il colpo è diventato anche ufficiale. Un affare che potrebbe sbloccare in maniera definitiva la Juventus, che ha già l’acquolina in bocca per quello che potrebbe succedere. Un doppio intreccio, con il via libera definitivo.

Allora partiamo dalla notizia certa, che è il fatto che Declan Rice, del West Ham, è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal. Le cifre che hanno accompagnato questo affare non sono ancora uscite, ma di certo c’è che si sono sfondati i 100milioni di euro. E ora ovviamente i Whites potrebbe iniziare l’assalto a Zakaria, esubero bianconero e nel mirino del club inglese, che ha quella disponibilità economica che serve per il colpo grosso. Giuntoli non aspetta altro che l’offerta definitiva. Quella giusta, per dare l’assenso finale.

Addio Ufficiale, occhio anche a Partey

E in tutto questo la Juve potrebbe pure pensare al colpo in entrata, perché adesso Partey potrebbe prendere la via dell’addio pure lui. Sì, proprio così, con un affare fatto da altri due club la Juventus ne potrebbe sbloccare due in maniera definitiva.

Sarà un fine settimana intenso, ricco di idee, ricco di cose che potrebbero essere reali la prossima settimana, o magari tra due, visto che comunque sì c’è un poco di fretta ma non così tanta. La fretta c’è, solo in un caso, esclusivo: la questione addio di Zakaria, un affare in uscita che potrebbe sbloccare uno in entrata. Proprio così.