Calciomercato Juventus, affare “capitale”: salta tutto

Calciomercato Juventus, si sarebbe proposto al club biancoceleste ricevendo però uno dei più classici due di picche.

Da quello che avrebbe raccontato ai suoi amici non se l’aspettava affatto un epilogo simile. In questo momento è probabilmente ancora sotto shock ma allo stesso tempo non ha nessuna intenzione di arrendersi. O di mollare. Lo dimostra il suo ultimo post su Instagram: un breve video in cui lo si vede intento ad allenarsi, corredato dalla frase motivazionale “keep going”. Tradotto dall’inglese, “si continua”.

Stiamo parlando ovviamente di Leonardo Bonucci, al quale due giorni fa Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno comunicato la decisione, in realtà maturata per primo dall’allenatore Massimiliano Allegri, di essere fuori dal progetto tecnico della Juventus. Un brutto colpo per il 36enne difensore centrale, che nell’ultimo decennio, ad eccezione di quella parentesi brevissima al Milan, è stato un pilastro della retroguardia bianconera. Uno dei protagonisti di una delle Juventus più vincenti di sempre. La delusione, insomma, è tanta. Ma a quanto pare la sua volontà sarebbe quella di convincere la società e l’allenatore a cambiare idea. Vorrebbe rimanere a Torino, dimostrando che può essere ancora utile.

Calciomercato Juventus, la Lazio ha detto no a Bonucci

Inequivocabile il post, pubblicato sempre in una Instagram Stories, con una citazione di un suo coetaneo, Novak Djokovic, che domani a 36 anni suonati andrà a caccia della sua ennesima vittoria nella finalissima di Wimbledon contro l’astro nascente Alcaraz.

Bonucci lunedì prossimo farà ritorno alla Continassa e continuerà ad allenarsi regolarmente con quei compagni, anche loro sul mercato, che non partiranno per l’imminente tournée estiva negli Usa. Nelle scorse ore si era parlato di un sondaggio da parte della Lazio di Maurizio Sarri, che lo conosce bene avendolo allenato a Torino nell’unica stagione vissuta sulla panchina della Juventus. Secondo Il Messaggero, sarebbe stato lo stesso Bonucci a proporsi al club biancoceleste, ma i capitolini gli avrebbero già dato il fatidico due di picche.