Giuntoli dice basta: il doppio no fa naufragare l’addio

La Juventus e l’annuncio che non ti aspetti. Il mercato della Juventus vive le sue quotidiane difficoltà ma su un nome Cristiano Giuntoli ha detto no.

Un altro giorno di mercato ed un altro giorno di apparente calma piatta. Il mercato bianconero non lancia segnali positivi, anzi non lancia proprio segnali. Uno stallo che potrà sbloccarsi se, e quando, si sbloccheranno le trattative riguardanti gli esuberi.

La notizia del giorno è la decisione di mettere fuori rosa tutti i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. Pertanto Bonucci, Zakaria, McKennie, Arthur, Pellegrini, Pjaca non si alleneranno con la prima squadra e non partiranno per l’ormai prossima tournée negli Stati Uniti. Una decisione forte, che colpisce soprattutto quando tra questi nomi si legge quello dell’ormai ex capitano della Juventus, Leonardo Bonucci.

Dodici anni anni di Juve quasi consecutivi, con quella folle corsa verso Milano sponda Milan, durata soltanto un anno. Rimangono 8 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e oltre 500 presenze in maglia bianconera. Per il difensore centrale di Viterbo, uno dei quattro Fab Four che hanno dato vita alla mitica BBBC: Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, un finale amarissimo ed immeritato.

Nonostante anche il suo nome sia apparso sempre tra color che son sospesi, tale decisione della Juventus non ha riguardato l’esterno brasiliano, Alex Sandro.

La Juventus e l’annuncio che non ti aspetti

La mano pesante della nuova dirigenza bianconera nei confronti di coloro che non rientrano più nel progetto bianconero che sta per avviarsi, non potrà non portare conseguenze in ambito di scelte nel presente mercato.

In diverse occasioni si è detto e scritto che nella Juventus di quest’anno tutti, potenzialmente, sono in vendita. Eppure qualche eccezione potrebbe esserci. Un’eccezione è Koni De Winter, difensore della Juventus e della nazionale belga Under 21, classe 2002, inseguito da Everton e Lilla, la formazione dove, tra gli altri, milita il centravanti canadese Jonathan David, talento molto apprezzato da Giuntoli.

I due club si sono informati riguardo al giovane centrale belga per conoscere se vi fossero margini per una trattativa. La Juventus, al momento ha stoppato tutto. Koni De Winter è un profilo che piace molto ad Allegri così come a Giuntoli. La tournée americana darà un primo, attendibile responso sul talento belga e permetterà al tecnico toscano di valutare se vi siano i presupposti per un suo eventuale ingresso in pianta stabile in prima squadra.

Quindi De Winter non si tocca e la repentina evoluzione del caso Bonucci, con l’ormai scontato addio dell’ex capitano bianconero, lascia libero un posto per il giovane belga. Un posto per iniziare a sognare.