La Juventus travolge l’Inter per Lukaku: 39.7 milioni di euro sul piatto

La Juventus travolge l’Inter. Quando sembrava mancasse soltanto l’annuncio di Lukaku all’Inter a titolo definitivo ecco il replay del caso-Bremer.

Una giornata apparentemente di calma piatta quella che stava per concludersi. Il mercato della Juventus che non accenna a decollare, per giunta a poche ore dall’inizio dello sciopero degli aerei.

Poi la notizia che non ti aspetti, che spacca la serata, che spacca il mercato. La fonte è autorevole, Gianluca Di Marzio. La Juventus ha lanciato la sua offensiva per Romelu Lukaku. La società bianconera ha presentato la sua offerta al Chelsea pari a 37,2 milioni di euro + 2,5 milioni di bonus. La Juventus ha altresì precisato che tale offerta avrà validità fino al 4 agosto e solo nel caso di cessione di Dusan Vlahovic.

Il campione belga, dichiara ancora il noto esperto di mercato, ha dato la sua disponibilità al trasferimento in bianconero e, a quanto risulta a Gianluca Di Marzio, si starebbe addirittura negando all’Inter non rispondendo ai messaggi della società nerazzurra. Un giallo nel giallo. Una notizia che apre altresì all’ormai prossima cessione di Dusan Vlahovic, con il Paris Saint Germain di Luis Enrique in pole position per acquisire le prestazioni del numero 9 serbo.