Terremoto Juventus: “Giuntoli ha contattato Conte”

Terremoto Juventus, s’infittisce sempre di più l’affare Lukaku: quella telefonata che non lascia adito a dubbi.

I tifosi dell’Inter sono increduli. Romelu Lukaku, che soltanto un anno fa indossava i panni del figliol prodigo facendo di tutto per tornare a Milano dopo il “tradimento” consumato la stagione precedente con il passaggio al Chelsea, sarebbe di nuovo in procinto di svestire la maglia nerazzurra. Ed all’orizzonte si profila un “voltafaccia” ancor più clamoroso.

L’attaccante belga, rientrato a Londra dopo il prestito all’Inter, è ai ferri corti con la società meneghina. I nerazzurri, infatti, non hanno accettato il fatto che il giocatore abbia allacciato rapporti con gli emissari della Juventus, mentre Lukaku e i suo entourage erano convinti che Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero fatto qualche sacrificio in più pur di riportarlo all’ombra della Madonnina. Ieri sera la rottura, che sembra ormai definitiva, visto che tra le due parti sarebbe volate anche delle parole pesanti. Fatto sta che la storia d’amore tra Big Rom e l’Inter dà l’impressione di essere giunta definitivamente al capolinea.

Terremoto Juventus, Lukaku a Torino: lo manda Conte?

Non è un mistero che alla Juventus piaccia il giocatore. E che nei prossimi giorni proverà a convincere il Chelsea, con l’obiettivo dichiarato di portarlo a Torino.

Lukaku andrebbe così a vestire la maglia degli acerrimi rivali della sua vecchia squadra, rivoluzionando al tempo stesso il reparto offensivo della Signora. In uscita c’è Dusan Vlahovic, che dopo appena un anno e mezzo potrebbe lasciare la Juventus e probabilmente anche la Serie A. Qualche addetto ai lavori ipotizza che dietro questa mossa ci sia nientemeno che Antonio Conte, uno dei principali candidati a prendere il posto di Massimiliano Allegri in caso di esonero. Ipotesi che trova conferma nel retroscena svelato dal giornalista Luca Momblano a TopCalcio24. “Mi hanno riferito che tre settimane fa c’è stata una telefonata tra Giuntoli e Conte – ha detto – Il nuovo responsabile dell’area sportiva avrebbe chiesto una panoramica del Lukaku calciatore. Ho zero dubbi sull’affidabilità di questa fonte. Peraltro, la telefonata è avvenuta negli stessi giorni in cui il belga aveva contattato Conte per capire se si sarebbero potuti trasferire in un club arabo”.