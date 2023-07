Juventus, il piano di Giuntoli sulla Next Gen: da Iling a Soulé

Cristiano Giuntoli ha un piano per la nuova Juventus, considerando anche i giovani della Next Gen: il punto su Iling-Junior, Soulé e non solo

Il nuovo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli vuole attuare una nuova strategia per aprire un nuovo ciclo per i bianconeri.

Dopo la vittoria dello scudetto al Napoli, Giuntoli vuole portare in alto anche la Juventus e vuole trattenere i giovani talenti per costruire su di loro la nuova Juve. Da Iling-Junior a Fabio Miretti e Nicolò Fagioli. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, Giuntoli vuole trattenere a tutti i costi Samuel Iling-Junior. L’attaccante inglese ha dato segnali importanti in questa stagione, quando è stato chiamato in causa. Il classe 2003 è stata una delle intuizioni di Massimiliano Allegri dalla Next Gen e i suoi colpi si sono rivelati di alto livello. Iling ha trovato il suo primo gol in Serie A contro l’Atalanta e quest’anno vuole decisamente alzare il suo bottino. Nel suo ruolo c’è tanta concorrenza e non è detto che riesca ad aumentare il suo minutaggio. Giuntoli, però, è convinto che Iling possa essere un profilo di assoluto valore sia per il presente che per il futuro e vuole a tutti i costi trattenerlo a Torino, non aprendo ad alcuna soluzione di trasferimento.

Juventus, Iling-Junior intoccabile: apertura alla cessione di Soulé

Diversa, invece, è la situazione che riguarda Andrea Cambiaso e Matías Soulé. Il primo è rientrato a Torino dopo la stagione in prestito al Bologna tra alti e bassi.

Per la posizione che occupa, quella di terzino sinistro, potrebbe risultare decisamente utile per la Juventus che ha carenze in quella zona di campo. D’altro canto, però, la Juve potrebbe valutare di inserirlo in qualche affare caldo di mercato per arrivare ad altri obiettivi. Anche Matías Soulé deve ancora capire il suo futuro. Il giovane talento argentino classe 2003 è approdato in Serie A dopo l’esperienza con la Next Gen in Serie C dove si era distinto. Quest’anno ha trovato anche il suo primo gol nel massimo campionato italiano contro la Sampdoria ma rispetto a Nicolò Fagioli e Fabio Miretti ha avuto un minutaggio decisamente ridotto. Come riportato da Giovanni Albanese, di fronte alle giuste offerte sarebbe disposto a trattare addirittura la cessione a titolo definitivo, sia per Soulé che per Cambiaso.