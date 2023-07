“Te le tagliamo”: Vlahovic al Psg, la protesta è clamorosa

Protesta clamorosa dei tifosi del PSG per il possibile arrivo di Dusan Vlahovic: striscione contro il serbo

Nella giornata di ieri c’è stata una concreta apertura da parte di Vlahovic al trasferimento a Parigi.

Dopo i contatti tra Dusan Vlahovic e il Paris Saint-Germain per un possibile trasferimento, gli Ultras del club francese hanno mandato un messaggio molto chiaro all’attaccante serbo. “Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!” Ciò è dovuto a un “incidente” passato in cui Vlahovic indossava una maglietta che mostrava il Kosovo come parte della mappa serba e la sua celebrazione con 3 dita che si dice simboleggiasse la “vittoria serba”. I tifosi del PSG non vogliono in alcun modo l’arrivo di Vlahovic a Parigi e lo accusano di essere ultranazionalista.

Juventus, protesta degli Ultras del PSG nei confronti di Vlahovic

Des supporters du PSG ne veulent pas de Dusan Vlahovic. ❌🔴🔵 🗣️ « Vlahovic à Paris, on te coupe tes 3 doigts. » L’attaquant serbe est accusé, par certains, d’ultra-nationaliste après avoir porté ce t-shirt où figure une carte de la Serbie qui inclut le Kosovo. 🇷🇸🇽🇰 On voit… pic.twitter.com/nNix7ZDrXD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2023

Una protesta che è avvenuta fuori dallo stadio tramite striscioni decisamente espliciti nei confronti dell’ex attaccante della Fiorentina.

Un episodio che potrebbe avere non poca rilevanza nella trattativa tra il giocatore e il Paris Saint-Germain. Vlahovic sembra in procinto di lasciare la Juventus, soprattutto dopo l’apertura di Romelu Lukaku al trasferimento a Torino. L’arrivo di Big Rom presupporrebbe l’inevitabile addio del centravanti serbo. Nella giornata di ieri Fabrizio Romano aveva sottolineato come il giocatore avesse aperto alla possibilità di trasferirsi al Paris Saint-Germain che nei prossimi giorni presenterà un’offerta ai bianconeri. Bisognerà capire anche come il club francese risponderà a questa protesta dei tifosi e se verrà condizionato o meno.