Calciomercato Juventus, cessione in cantiere ma c’è un ostacolo

Tanti nomi in questo periodo dell’anno accompagnano i rumors di una Juventus che vuole essere grande protagonista.

Nel corso di quest’estate la rosa affidata all’allenatore Massimiliano Allegri è destinata a subire dei profondi cambiamenti. Acquisti e cessioni sono all’ordine del giorno e tanto lavoro da fare attende il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La Juventus nel prossimo campionato di serie A è intenzionato a dare battaglia per la vittoria dello scudetto. Riscattando così l’ultimo opaca stagione che si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo e soprattutto con un settimo posto in campionato (dovuto alla penalizzazione subita) che non ha rispecchiato il valore della squadra. Proprio per questo motivo il tecnico ha chiesto alla dirigenza adeguati rinforzi in tutte le zone del campo. Il via del prossimo torneo non è molto distante ed è per questo motivo che il club deve accelerare sulle trattative da concludere.

Juventus, per cedere Arthur bisogna pagare metà dell’ingaggio

Si sta parlando ormai da tempo del fatto che la Juventus prima di effettuare qualsiasi operazione in entrata dovrà cercare di sfoltire il suo organico, cedendo quei calciatori che non rientrano nei piani tecnici di Allegri. E la lista dei possibili partenti è davvero lunga. Tra questi c’è anche il centrocampista brasiliano Arthur.

Domani la #Juventus farà il punto della situazione con l'agente di #Arthur: la pista #Fiorentina (in prestito con diritto di riscatto) è concreta, ma per chiudere i bianconeri dovrebbero pagare oltre la metà dell'ingaggio. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 17, 2023

Tornato alla base dopo il prestito non molto felice al Liverpool, l’ex Barcellona potrebbe rimanere in serie A. Come scrive il giornalista Giovanni Albanese su Twitter “domani la Juventus farà il punto della situazione con l’agente di Arthur: la pista Fiorentina (in prestito con diritto di riscatto) è concreta, ma per chiudere i bianconeri dovrebbero pagare oltre la metà dell’ingaggio“.