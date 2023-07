Calciomercato Juventus, colpo ‘anticipato’: prenotato per il 2024

Il colpo anticipato della Juventus prende in contro tempo la concorrenza: prenotato il gioiello per il 2024

La Juventus vuole ripartire dagli italiani come Fagioli e Miretti, costruendo un’ossatura forte che possa rappresentare la corteccia del club.

Oltre ai tanti talenti lanciati da Massimiliano Allegri nell’ultima stagione, i bianconeri sono alla ricerca di nuovi profili che possano garantire un rendimento a lungo termine. L’acquisto del classe 2000 Timothy Weah va in questo senso ma lo statunitense potrebbe essere seguito da uno dei principali gioielli della Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus vorrebbe bloccare Tommaso Baldanzi per superare la concorrenza. Il trequartista classe 2003 si è lanciato quest’anno in Serie A con la maglia dell’Empoli, collezionando 4 gol alla sua prima stagione in Serie A. Anche con la Nazionale U21 ha fatto vedere ottime qualità, tanto da attirare l’attenzione delle principali big di Serie A. La Juventus vorrebbe bloccare il giocatore anche per evitare che il prezzo del suo cartellino salga troppo.

La Juventus tenta il colpo anticipato: a lavoro per Baldanzi

L’Empoli da sempre è bottega cara e chi bussa alla sua porta deve pagare cifre importanti per portare via i migliori talenti del club.

Negli anni la squadra toscana ha lanciato un elevato numero di calciatori, approdati poi in grandi club. Per ultimo Guglielmo Vicario, trasferitosi al Tottenham. In passato spiccano Di Lorenzo, Zielinski, Bennacer, Krunic, Asllani, Ricci, Hamed Traoré. Tutti giocatori con cui l’Empoli ha fatto delle plusvalenze, dimostrando di avere un intuito particolare nello scovare i giovani dal grande potenziale. L’Empoli chiede circa 15 milioni di euro per vendere Baldanzi e la Juventus potrebbe formulare presto un’offerta per portarlo a Torino. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di acquistarlo, così da garantirselo, lasciandolo un altro anno nella squadra di Paolo Zanetti, così da consentirgli di aumentare il suo minutaggio e di avere maggiore spazio per continuare a crescere. La Juve, quindi, lo prenderebbe definitivamente in rosa dalla stagione 2024/2025. La Vecchia Signora deve fare i conti con la concorrenza di Inter e Milan che stanno seguendo, anche loro, il talento classe 2003. I nerazzurri sono rimasti impressionati proprio nella gara di San Siro contro l’Empoli, quando Baldanzi ha realizzato il gol vittoria che ha mandato ko la squadra di Inzaghi. I numeri del giovane 20enne sono già molto promettenti e la Juventus vuole accelerare per garantirsi uno dei più cristallini talenti italiani.