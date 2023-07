Calciomercato Juventus, arriva il nuovo centrocampista: Offerta pronta

By

La Juventus ha individuato il nuovo centrocampista, arriverebbe subito ed è una certezza per la Serie A: tutti i dettagli.

Il nuovo centrocampista bianconero sarebbe già una certezza per la Juventus, si tratta di un volto noto della Serie A che ritornerebbe da protagonista come conferma ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il futuro del centrocampista Franck Kessie sembra essere lontano dal Barcellona, poiché la Juventus si avvicina all’acquisto del giocatore secondo quanto riportato da fonti de ‘La Gazzetta dello Sport’ e anche riportate su ‘estadiodeportivo’. Si dice che il club bianconero abbia presentato una proposta di prestito con opzione di riscatto per 15 milioni di euro ai blaugrana. Inoltre, si prevede che Kessie percepirà uno stipendio di 6,5 milioni di euro netti a stagione e firmerà un contratto di 4 anni se l’opzione di acquisto verrà esercitata nella stagione 2024-25.

Prestito con riscatto a 15 milioni: Kessie pronto per la Juve

L’interesse della Juventus per Kessie ha suscitato grande attenzione nel calciomercato estivo. Il centrocampista ivoriano è considerato una delle pedine chiave della Serie A, visto il suo passato glorioso in maglia rossonera, contribuendo con le sue doti fisiche e tecniche al successo della squadra e al titolo di campioni d’Italia. La Juventus adesso si sente determinata ad assicurarsi i servizi di Kessie per potenziare il proprio centrocampo.

La proposta dei bianconeri, secondo quanto riferito, consiste in un prestito con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro. Questo permetterebbe al club torinese di valutare le prestazioni del giocatore durante la sua permanenza e decidere se esercitare l’opzione di acquisto alla fine del periodo di prestito. Il trasferimento di Kessie sotto la Mole rappresenterebbe una grande sfida per il giocatore, poiché avrebbe l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi del calcio europeo e di ritornare nel campionato che l’ha reso celebre. I tifosi, adesso, lo aspettano.