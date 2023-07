“Noi Lukaku non lo vogliamo”: i tifosi della Juve non hanno perso tempo

I tifosi della Juventus si schierano contro l’arrivo di Romelu Lukaku e manifestano il loro dissenso

In primo piano nel mercato bianconero c’è il futuro di Romelu Lukaku. Negli ultimi giorni è venuta fuori la volontà di un’apertura da parte del giocatore al trasferimento in bianconero.

Una notizia che ha spiazzato l’Inter, soprattutto dopo le dichiarazioni molto esplicite di un anno e mezzo fa quando Lukaku rispose con 5 mai alla domanda sul possibile trasferimento alla Juventus in futuro. Una risposta che anche l’ambiente Juve si è legata al dito. L’Inter, intanto, è uscita dalla corsa, delusa dal comportamento di Big Rom che aveva sempre mostrato un amore sconfinato per i colori nerazzurri. Marotta e Ausilio hanno deciso di uscire dalla trattativa, puntando su altri obiettivi. Di conseguenza per la Juve potrebbe spianarsi la strada.

Juventus, i tifosi contro Lukaku: “Noi non lo vogliamo”

La risposta dei tifosi della Juventus è stata immediata e piuttosto esplicita. Nella mattina di oggi, lunedì 17 luglio, i tifosi bianconeri si sono recati davanti al J Medical per protestare contro il possibile arrivo di Lukaku a Torino.

La tifoseria bianconera ha intonato il coro: “Noi Lukaku non lo vogliamo”, a testimonianza dell’astio che è rimasto nei confronti dell’attaccante belga. Un astio che in maniera automatica deriva dagli anni trascorsi all’Inter e che si è accentuato dopo l’episodio ormai noto accaduto in semifinale di Coppa Italia dopo il gol di Big Roma su calcio di rigore allo scadere. Un gol che tra l’altro è arrivato in seguito al vantaggio di Juan Cuadrado, ufficializzato ieri come nuovo giocatore dell’Inter a parametro zero. Incroci continui tra nerazzurri e bianconeri in questo mercato estivo, fino alla notizia dell’apertura di Lukaku al trasferimento a Torino.

I tifosi della #Juventus presenti davanti al J Medical: “Noi #Lukaku non lo vogliamo” pic.twitter.com/v6l9fmIGIG — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 17, 2023

Adesso bisognerà capire come si muoverà la Juventus in seguito all’esplicita protesta dei tifosi. Sicuramente è un fattore non irrilevante e che la società potrebbe prendere in considerazione nelle sue valutazioni complessive.