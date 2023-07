Scambio con il gioiellino: sorpresona Vlahovic, cambia di nuovo tutto

Scambio con il gioiellino e sorpresona per Vlahovic. In questo modo cambia nuovamente tutto. La mossa del Psg

Da un poco di tempo, a differenza di quanto si poteva credere, Vlahovic è sul mercato e la Juve sta cercando un acquirente per il centravanti serbo per poi dedicarsi a chiudere l’operazione Lukaku, che ha trovato un accordo con i bianconeri.

E, tutte le strade, fino al momento, portavano ad un accordo con il Psg sulla base di 90milioni di euro. Insomma, tanti soldi da reinvestire in maniera immediata per il belga del Chelsea che ha tradito l’Inter e che già per questo un poco di simpatia l’ha messa. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, la situazione potrebbe prendere una piega diversa. Eh sì, perché i parigini hanno cercato Kane del Tottenham, anche se con i londinesi è davvero difficile riuscire a trovare un accordo. Senza dimenticare che sull’attaccante inglese c’è anche il Bayern Monaco. Ma Luis Enrique ha una carta da giocare.

Scambio con il gioiellino, la situazione Vlahovic

Per arrivare a Kane i francesi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Xavi Simons, classe 2003, appena ripreso dal Psv. Magari questa è la mossa che forse pure il Tottenham ha chiesto per liberare il proprio attaccante, di certo adesso lo stallo per Vlahovic diventa evidente, ma è ovvio che qualora il Bayern non riuscisse a piazzare il colpo Kane virerebbe poi sul serbo della Juventus.

Intrecci di un mercato che sta per scatenare un effetto domino clamoroso soprattutto per gli attaccanti. Perché c’è sempre Mbappé che potrebbe finire al Real Madrid. Ma questo in casa Juve ovviamente interessa poco o nulla, si aspetta l’offerta giusta per l’ex Fiorentina per portare in bianconero Lukaku che oggi si presenterà in ritiro con il Chelsea, in attesa di capire la sua prossima destinazione.