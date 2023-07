Trionfo Juventus: scambio e cash, lo hanno in pugno

Calciomercato Juventus, scambio e cash: i bianconeri hanno in pugno il giocatore che andrà a sostituire il neo interista Cuadrado

La Juventus ha in pugno l’erede di Cuadrado, ad un passo dall’Inter. Sì, è particolare anche scriverlo che il colombiano abbia accettato l’offerta di Marotta e dopo un “corso” di nerazzurro giocherà con i milanesi. Eppure è così, l’ennesima conferma che durante il calciomercato tutto è possibile.

Parliamoci chiaro: quella di Cuadrado è comunque una scelta da professionista, percheé evidentemente non aveva nessuna intenzione di cambiare Paese e in casa Juventus come sappiamo erano state fatte delle scelte diverse, non proponendo nessun rinnovo del contratto scaduto alla fine dello scorso mese di giugno. Quindi se l’unica offerta italiana è stata quella dell’Inter, allora in un certo senso potrebbe anche essere giusta questa sua decisione. Come detto la Juve ha iniziato un’opera di rivoluzione, e che ha mano, secondo le informazioni che sono state riportate da Pedullà, l’erede.

Calciomercato Juventus, Holm in pugno

E il prescelto porta il nome di Holm, esterno dello Spezia già da diverso tempo nel mirino, e che potrebbe presto prendere la via della Continassa. La Juve potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino del giovane Barbieri, che ha conosciuto già la Serie A visto che Allegri nella passata stagione in un paio di occasioni lo ha mandato in campo.

Insomma, in poche parole, i bianconeri hanno occupato quella casella che il colombiano aveva lasciato libera nel momento in cui c’è stato l’addio ufficiale. Una casella importante da coprire con un elemento che, all’occorrenza, potrebbe anche essere abbassato nella linea difensiva che si preannuncia a tre anche il prossimo anno.