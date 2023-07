Contratto di cinque anni: nuovo bomber Juve, l’erede ha già un nome

Pronto un contratto di 5 anni con l’attaccante: nuovo bomber per sostituire il big. La Juventus sorride

La Juventus sta valutando diversi obiettivi per l’attacco. Nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Romelu Lukaku che ha creato un caos all’interno del campionato italiano.

Il centravanti belga ha aperto al trasferimento alla Juventus, nonostante avesse giurato amore eterno all’Inter, tanto da portare il club nerazzurro a mollare la pista definitivamente. Al momento, però, la Juve non ha accelerato per il centravanti, come anche sottolineato da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo bianconero ha sottolineato la volontà di puntare su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Con la presenza del centravanti serbo, l’arrivo di Lukaku sfumerebbe. Il club, però, di recente ha sondato il terreno per Jonathan David. Il centravanti classe 2000 del Lille è uno dei talenti più promettenti della nuova generazione. Il club francese chiede una cifra alta e la Juve sta cercando di abbassare la richiesta. Il Lille, però, ha già individuato un’alternativa all’eventuale cessione di David.

Juventus, il Lille offre 5 anni di contratto a Orban: l’erede di Jonathan David

Qualora Jonathan David dovesse partire, il Lille ha già individuato l’eventuale sostituto. Si tratta di Gift Orban, centravanti nigeriano classe 2002 del Gent.

L’anno scorso è stato grade protagonista sia nel campionato belga che in Conference League: 15 gol in 16 gare di Jupiler Pro League e 5 reti in Europa, realizzando anche una tripletta in pochissimi minuti. Un giocatore che ha saputo far parlare di sé, attraverso le sue qualità e la capacità di trovare la porta con facilità. Il giornalista Ignazio Genuardi ha sottolineato il lavoro parallelo del club francese per l’attaccante nigeriano. Orban avrebbe già dato l’ok al trasferimento al Lille che gli offrirebbe un contratto di 5 anni. Marca l’accordo tra i due club ma molto dipenderà anche dal futuro di Jonathan David che rimane sempre una pista plausibile per la Juventus, ma a cifre decisamente minori di quelle richieste dal Lille.