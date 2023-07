Firma nerazzurra, ossessione Giuntoli: nuovo guizzo della Juventus

Firma nerazzurra, arriva anche la conferma dell’agente: il calciatore rientra tra i sogni del nuovo direttore sportivo.

Nella sua prima conferenza stampa da responsabile dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli ha ripetuto più volte la parola “sostenibilità”, probabilmente per rimarcare le differenze con il recente passato. La Juventus, a conti fatti, si sta muovendo sul mercato ma lo sta facendo senza avere alcuna pretesa di strafare.

L’altro termine che, a più riprese, è riecheggiato oggi nella sala stampa della Continassa è “competitività”. La Signora non farà follie, questo è assodato. Ma ciò non significa che non sarà costruita una rosa all’altezza di quelle che sono le aspettative della tifoseria. E che consenta a Massimiliano Allegri di tornare a lottare per traguardi importanti, come ad esempio lo scudetto. Un titolo che manca da tanto, troppo tempo in casa bianconera, visto che negli ultimi tre anno è stato vinto dalle due milanesi e dal Napoli. La Juve non vede l’ora di tornare ai vertici del calcio italiano dopo due stagioni in cui è rimasta a digiuno di trofei. Per assolvere a questo compito Giuntoli è disposto a considerare qualsiasi scenario, di comune accordo con l’allenatore. Ed è per questo che non esistono intoccabili, al momento. Neanche uno come Dusan Vlahovic può sentirsi al sicuro.

Firma nerazzurra, “Koopmeiners a un passo dal rinnovo con l’Atalanta”

Giuntoli oggi ha parlato anche del serbo, dicendo che è sempre al centro del progetto ma se dovesse arrivare un’offerta importante la Juventus farà le sue valutazioni.

Con l’eventuale cessione di Vlahovic i bianconeri potrebbero finanziare l’acquisto di Romelu Lukaku, per quello che è ormai diventato il tormentone dell’estate. Ma il nuovo direttore sportivo ha in mente anche altri profili. Come quel Teun Koopmeiners che tentò di portare a Napoli già un paio di stagioni fa, prima che l’olandese sbarcasse a Bergamo alla corte di Gian Piero Gasperini. Che l’atalantino sia un “sogno” di Giuntoli l’ha ammesso anche Vincenzo Morabito, che fa parte del suo entourage. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, l’agente ha parlato del rinnovo imminente con la Dea: “Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta – ha detto – malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna, lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere. Jansen però mi ha assicurato che resta lì e hanno chiuso un’operazione di rinnovo di contratto”.