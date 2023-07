Juventus, Lukaku semina già il caos: “Confronto nello spogliatoio”

Juventus, sono in tanti a chiedersi come verrà accolto l’attaccante belga nello spogliatoio bianconero. Le parole dell’ex.

Non c’è che il calciomercato, in questi giorni roventi, al centro delle discussioni dei tifosi della Juventus. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono tornati solamente da poco a lavorare sul campo, ma a tenere banco, prima di rivedere all’opera Danilo e compagni – imminenti le prime amichevoli prestagionali – sono i potenziali colpi che potrebbero effettuare i bianconeri da qui all’inizio del prossimo campionato.

Manca un mese, infatti, all’inizio della nuova stagione. E l’obiettivo della società, e dunque del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è quello di arrivare a metà agosto con la “coscienza” a posto. Tutti i principali dubbi, entro quella data, dovranno essere fugati una volta per tutte. Partire bene, a differenza di quanto successo nelle ultime due stagioni, sarà fondamentale per evitare poi di rincorrere in maniera forsennata le concorrenti. A breve la Juventus saprà se dovrà giocare la Conference League oppure se sarà sanzionata dall’Uefa con un anno di stop dalle competizioni europee. Nel caso il massimo organo calcistico continentale propendesse per quest’ultima decisione, la Juve non può che puntare dritta allo scudetto, che a Torino manca ormai dalla stagione 2019-20.

Juventus, Torricelli: “Lukaku dovrà dare spiegazioni”

Le prossime settimane, intanto, saranno decisive per sbrogliare la matassa Lukaku. Sarà lui il prossimo centravanti dei bianconeri? Sono in tanti a chiederselo in questi giorni dopo i rumors a proposito della rottura tra il giocatore e l’Inter.

Sorge spontanea anche un’altra domanda, in realtà. Come verrebbe accolto il belga dallo spogliatoio della Juventus dopo il caos scoppiato a margine della semifinale d’andata di Coppa Italia dello scorso aprile? Ha provato a dare una risposta un ex juventino come Moreno Torricelli, ospite a “Cose di calcio” su RadioBianconera. “Se Lukaku arriva nello spogliatoio bianconero – ha detto – e mi auguro di no, penso che qualcosina dovrà spiegare ai compagni, credo che nel caso, ci sarà sicuramente un confronto”.