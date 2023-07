Kessié-Juventus, decisione fulminea: partirà per la tournée

Kessié-Juventus, la decisione è fulminea e a meno di clamorosi colpi di scena è già arrivata: l’ex Milan partirà per la tournée

La Juve ha in mente il colpo Kessié, lo sappiamo. Ma riportare in Italia l’ex centrocampista dell’Atalanta e del Milan non è semplice, soprattutto dopo le ultime notizie che sono arrivate proprio in queste ore e riportate da calciomercato.it.

Una decisione da parte del club blaugrana sarebbe già arrivata. Una decisione che stride con quelle che sono state le indiscrezioni degli ultimi giorni, quando si parlava di un possibile addio e con un ritorno in A vicino. Certo, si parlava anche della Premier League, con diversi club interessati. Ma al momento tutto è ribaltato.

Kessié-Juventus, partirà con il Barcellona

“A meno di clamorosi colpi di scena, il giocatore classe ’96 partirà regolarmente con il resto della squadra blaugrana per la tournée che vedrà i catalani impegnati negli Stati Uniti d’America dove affronteranno, tra le altre, anche Milan e Juventus. Ad ora non c’è ancora l’accordo tra le parti in causa, ma la Juventus conta di poter riaprire il discorso più avanti”.

Ecco, queste le informazioni arrivate nella notte. Informazioni che al momento bloccano tutte quelle che sono le possibili trattative che Giuntoli vorrebbe impostare con il Barcellona. Uno stop, forse fisiologico e aspettato, ma di certo non brusco in questo modo. Ovvio che non è tutto perduto, e che potrebbe riaprirsi la corsa al giocatore nelle prossime settimane, ma al momento la situazione è questa e bisogna prenderne atto.