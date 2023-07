Non parte più, ufficiale, Lukaku è fuori dalle scelte. Ecco quella che è la novità, importantissima, della giornata di ieri

Lukaku è fuori. L’attaccante di proprietà del Chelsea non è partita insieme al resto dei compagni per la tournée che i Blues di Pochettino hanno negli Stati Uniti prima della fine del campionato. Un segnale di apertura all’addio importante, di quelli che non lasciano spazio a interpretazioni.

Il Chelsea cercherà di vendere Lukaku a tutti i costi e adesso la Juventus che lo ha messo nel mirino attende solamente di capire il futuro di Vlahovic prima di andare a chiudere un’operazione clamorosa che però, come sappiamo e come abbiamo visto ieri, non è di certo ben vista dai tifosi che hanno contestato questa possibilità. Però un attaccante qualora il serbo uscisse e la cosa appare assai probabile servirebbe, e in giro di gente che costa 40milioni, in grado di fare comunque la differenza ce n’è poco. Lukaku è uno di questi, e quindi nonostante quelle che sono le rimostranze dei tifosi, il colpo è importante.

Non parte più, Lukaku: è addio

L’addio adesso è ufficiale – o quasi – così come la mancata convocazione. Pochettino ha portato 29 giocatori tra i quali c’è pure Casadei, ma non c’è l’ombra dell’attaccante belga nella lista dei convocati.