Calciomercato Juventus, rifiuto doppio: Giuntoli non molla

Calciomercato Juventus, per il momento il rifiuto è doppio ma Giuntoli non molla e non fa nessun passo indietro. Sale l’attesa

Per il momento il rifiuto è stato doppio, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport. E nonostante quelle che sono le sue buone intenzioni lui, di rimanere in bianconero, non ha nessuna possibilità. Lo ha ribadito anche ieri il nuovo direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, che non guarda in faccia a nessuno, nemmeno Leonardo Bonucci.

Una doppia richiesta per il momento rispedita al mittente dal difensore che, però, sa bene che non può continuare questo braccio di ferro se non vuole perdere la possibilità di andare a giocare l’Europeo con la maglia azzurra il prossimo anno. Puntando i piedi e rimanendo alla Continassa passerebbe un’annata a guardare i compagni giocare, e questo non è un bene per nessuno. Né per lui, e nemmeno per il club bianconero che sarebbe costretto a dover pagare ancora un giocatore che ha un ingaggio altissimo che non rientra più nei piani.

Calciomercato Juventus, Bonucci: no alla Turchia

Per il momento Bonucci ha rifiutato le offerte di Galatasaray e Fenerbahce, che si sono presentate con l’intenzione di portarlo a giocare in un campionato che soprattutto la scorsa estate ha accolto diversi giocatori provenienti dalla Serie A. Ma la Turchia non convince il giocatore che aspetta una chiamata – che ancora non è arrivata – dall’Italia: o Lazio o Roma al momento. Queste sono destinazioni possibili più che probabili. Ma non di certo facili.

Una situazione quindi di stallo con una tournée americana alle porte alla quale Bonucci non prenderà parte. Chissà, magari rimanendo solo a Torino – insieme a pochi giocatori che non voleranno verso gli Stati Uniti – potrebbe fargli capire che la soluzione migliore sarebbe quella di un addio.