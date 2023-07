Punizione UFFICIALE: mercato bloccato, è caos

Il calciomercato in questi giorni è l’argomento più importante di cui discutere tra i tifosi non solo italiani, ma di tutta Europa.

I vari campionati prenderanno il via tra circa un mese, chi prima e chi dopo tornerà in campo per le prime sfide ufficiali. Tutti alla ricerca del pezzo pregiato, tutti alla ricerca di un colpo che potrebbe far decollare la propria squadra. In Italia, Francia e qualsiasi altro paese nel quale in questa fase sono aperti i trasferimenti.

Ogni anno diventa sempre più complicato per le squadre del Vecchio Continente riuscire a far quadrare i bilanci. Anche perché ai calciatori arrivano delle offerte con ingaggi che sono praticamente impossibili da pareggiare. Ad ogni modo in questo periodo dell’anno i tifosi sono sempre più attratti dalle voci e dai rumors che riguardano la loro squadra del cuore.

Calciomercato, in Francia il Lione sotto la lente d’ingrandimento del DCNG

Una notizia importante di calciomercato arriva dalla Francia. Non riguarda qualche acquisto o cessione di per se, ma è una notizia che potrebbe avere dei riflessi anche nel nostro paese. E riguarda una sentenza che è arrivata nei confronti dell’Olympique Lione.

Come si legge infatti su footmercato.net è stato respinto il ricorso della società transalpina nei confronti del DCNG, che è l’organo di vigilanza finanziario del calcio francese. Questo cosa vuol dire? Che il Lione di fatto avrà un mercato “vigilato” a causa della massa degli ingaggi, che ha superato i limiti consentiti. Questo vuol dire che se la società vorrà effettuare qualche acquisti dovrà prima ridurre gli ingaggi pagati, ogni suo movimento sarà supervisionato dall’organo sopra citato. Per il Lione dunque non è da escludere qualche cessione importante nel corso delle prossime settimane.