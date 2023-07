“Mi ha mandato tanti messaggi”: Allegri il ds, ha già firmato per la Juve

“Mi ha mandato tanti messaggi”, il giocatore ha motivato la sua scelta durante la diretta sul canale Twitch del club bianconero.

Sembrava dovesse essere il primo a fare le valigie ed invece, oggi, è uno dei principali punti fermi della Juventus che verrà. Un valore aggiunto per la squadra di Max Allegri.

Il suo rinnovo, seppur per un solo anno, è stato un colpaccio non indifferente per il club bianconero, soprattutto alla luce di quanto ha fatto vedere nell’ultima stagione. Perché di Adrien Rabiot di pretendenti ne aveva parecchie, in particolar modo in Premier League, ormai una sorta di “paese dei balocchi” per ogni calciatore. Ma alla fine, convinto anche dal tecnico livornese, ha deciso di restare a Torino per almeno un’altra stagione. Il centrocampista francese sembra abbia ponderato bene la sua scelta, presa anche tenendo conto che la prossima estate è quella dell’Europeo tedesco. Competizione che lui vorrebbe assolutamente giocare con la sua nazionale, anche per dimenticare la delusione della finale mondiale persa in Qatar lo scorso dicembre con l’Argentina ai calci di rigore.

“Mi ha mandato tanti messaggi”, Rabiot “spiega” il rinnovo

Lo stesso Rabiot l’ha ammesso candidamente durante la diretta trasmessa oggi sul canale Twitch della Juventus.

“Certo, è un fattore che ha influito – ha detto il giocatore transalpino – Ma anche il fatto che qui tutti mi vogliono bene e mi considerano un giocatore importante è stato influente, mi sento al centro di un qualcosa di importante qui a Torino”. Ma se sulla panchina bianconera non ci fosse stato Allegri, le cose probabilmente sarebbe andate in maniera diversa. La fiducia che ripone in lui il tecnico livornese, a quanto pare, è stata determinante. “Il mister mi ha voluto fortemente qui – ha ammesso Rabiot – mi chiamava sempre quand’ero in vacanza, tempestandomi di messaggi. Oltre a lui, anche Federico Cherubini e tutto lo staff, la dirigenza e i miei compagni hanno fatto tanto per convincermi, non potevo rifiutare”.