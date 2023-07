Boomerang Juventus: Lukaku “spedito” in Arabia Saudita

Boomerang Juventus, il belga è a Londra e sta valutando diverse ipotesi: il suo ritorno in Italia non è così scontato.

La Juventus ha affidato a Cristiano Giuntoli un compito tutt’altro che semplice. Il dirigente toscano arrivato dal Napoli dovrà gettare i “semi” per aprire un nuovo ciclo vincente. Dopo due anni in cui di errori ne sono stati commessi a bizzeffe, sia sul piano meramente tecnico sia su quello progettuale, la Signora deve necessariamente cambiare marcia.

Lo sa bene Massimiliano Allegri, confermato sulla panchina bianconera nonostante le due stagioni deludenti. La società ha ribadito – come del resto ha fatto lo stesso Giuntoli – la fiducia all’allenatore originario di Livorno. Ma è più che mai a tempo: quest’anno ci si aspetta qualcosa in più anche da parte del tecnico dei cinque scudetti consecutivi. Al quale non saranno perdonati altri passaggi a vuoto. Sì, perché alla Juventus due anni di fila senza alzare trofei sono tanti. I bianconeri – loro malgrado – stavolta potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato, dopo che la penalizzazione di 10 punti nell’ultima Serie A li ha estromessi dalle prime quattro, facendoli scivolare al settimo posto. In teoria la Juve dovrebbe prendere parte alla Conference League ma non è da escludere che nelle prossime settimane la Uefa decida di escludere il club per un anno dalle proprie competizioni.

Boomerang Juventus, i sauditi in pressing su “Big Rom”

Le prime mosse di Giuntoli hanno riguardato, com’era ovvio che fosse, il mercato in uscita. Nella giornata odierna la Juventus ha piazzato un altro esubero: si tratta del centrocampista brasiliano Arthur, che domano verrà ufficializzato dalla Fiorentina.

Una volta sfoltita la rosa, il responsabile dell’area sportiva bianconera avvierà l’operazione Lukaku. L’attaccante belga è l’obiettivo numero uno per l’attacco ma non potrà sbarcare a Torino se prima non sarà ceduto Dusan Vlahovic. In questo momento l’ex interista si sta allenando a Londra insieme agli altri esuberi del Chelsea e sta valutando anche altre proposte. Secondo Sky Sport, l’ipotesi di di trasferirsi in Arabia Saudita non è così remota se la situazione con la Juve non dovesse sbloccarsi.