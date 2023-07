Calciomercato Juventus, rinnovo UFFICIALE fino al 2027

Calciomercato Juventus, il centrocampista si lega ai bianconeri per altri quattro anni. Ma non è esclusa l’ipotesi prestito.

La Juventus accelera. Ha fretta di concludere nuove operazioni, sia in entrata che in uscita. Cristiano Giuntoli va come un treno in questi giorni. L’obiettivo è sistemare ogni cosa prima del debutto in campionato, in programma tra un mese esatto.

Per quella data il nuovo responsabile dell’area sportiva vorrebbe aver sciolto tutti i nodi. Il tempo stringe ed il fatto che si sia liberato dal Napoli solamente ad inizio luglio ha inevitabilmente rallentato quella che era la tabella di marcia. Sfoltire la rosa è la prima cosa da fare prima di accontentare Massimiliano Allegri e procedere con gli altri acquisti. Un giocatore che potrebbe lasciare Torino in prestito è Fabio Miretti, sulle cui tracce ci sarebbe la Salernitana. Il prodotto del vivaio bianconero, appena tornato alla Continassa – ha avuto diritto a qualche giorno di vacanza in più perché fino a fine giugno è stato impegnato con la nazionale Under 21 – è reduce da una stagione un po’ sottotono. Allegri non l’ha bocciato ma vorrebbe vederlo all’opera in una squadra che potrebbe concedergli maggiore spazio.

Calciomercato Juventus, Miretti rinnova fino al 2027

Intanto, in attesa di capire se cederlo a titolo temporaneo o meno, la Juventus ha appena ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2027.

Miretti rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ ✍🏻 — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2023

Ecco il comunicato della società bianconera. “Fabio Miretti rinnova con la Juventus. Si estende fino al 2027 il contratto del classe 2003, che stringe ancora di più il suo legame con la maglia bianconera. Una bella notizia che rende ancor più speciale la storia di Fabio. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, Miretti ha saputo crescere in maniera esponenziale bruciando le tappe e raggiungendo molto presto le luci della ribalta”.

“Già con l’Under 17 nella stagione 2019-20 è uno dei leader del gruppo, segnando la bellezza di 15 gol in sole 17 partite, prima dello stop forzato causato dal Covid. Dopo aver confermato tutte le sue qualità anche con l’Under 19, entra a far parte della Next Gen, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. Dal 2021-22 viene aggregato spesso alla Prima Squadra, con Mister Allegri che ne riconosce subito il potenziale: l’8 dicembre 2021 fa il suo esordio con “i grandi” in Champions contro il Malmö, mentre la prima in serie A la vive il 20 marzo 2022 contro la Salernitana”.

“Confermato in Prima Squadra nel 2022-23, con personalità e carattere si guadagna spazio nello scacchiere bianconero e chiude la stagione con un bottino di 40 apparizioni tra campionato e coppe. Recentemente, inoltre, ha preso parte all’Europeo con la Nazionale italiana Under 21, ma già il 20 novembre 2022 aveva strappato la prima presenza con la selezione maggiore in amichevole (in casa dell’Austria). Una crescita costante quella di Fabio, centrocampista duttile e intelligente, in grado di adattarsi ad ogni situazione. Il prolungamento del rapporto conferma la fiducia nel suo talento, con l’obiettivo di continuare ad alzare l’asticella per raggiungere traguardi ambiziosi. Congratulazioni, Fabio!”