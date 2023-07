Dall’Inter alla Juventus: Allegri scarta subito il regalo

Un nome solo che piace a tanti club. Il mercato presenta spesso casi in cui attorno ad un giocatore si concentrano le attenzioni di diversi club. Di chi si tratta?

A volte ci si dimentica di come il calciomercato sia un fenomeno mondiale che si “gioca” ovunque. Pertanto ovunque si possono aprire e chiudere trattative e da ogni angolo del mondo può arrivare l’occasione giusta.

L’Europa, ovviamente, rappresenta il palcoscenico ideale poiché appena oltre la porta di casa. In Europa si giocano i campionati più importanti del mondo e, salvo rare eccezioni, tutti i più grandi giocatori del mondo militano nei campionati del Vecchio Continente. Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 presentano un’infinità di opportunità da cogliere al volo, quando possibile.

I grandi club rappresentano spesso gli scenari ideali dove buttare un occhio in cerca del grande affare. Nei loro organici straricchi per valore economico e tecnico si possono trovare situazioni in grado di far partire trattative inattese ed inaspettate. Cogliere al volo malcelati malcontenti o evidenti esuberi per trasformarli, in un attimo, nei colpi di mercato dell’anno.

In questi giorni si fa un gran parlare di un giocatore del Bayern Monaco che il club bavarese vuole mettere sul mercato e sul quale hanno posato gli occhi, e non soltanto, ben quattro club italiani. Di quale giocatore si tratta e quali sono le società italiane eventualmente interessate al suo acquisto?

Ryan Gravenberch, classe 2002, è un calciatore olandese di origini surinamesi del Bayern Monaco. E’ stato acquistato nel 2022 dall’Ajax per circa 19 milioni di euro e ha collezionato 33 presenze con un gol. Entrambi i tecnici bavaresi con i quali ha lavorato, Nagelsmann e Tuchel, lo hanno sempre considerato una seconda scelta ed è per questo che il giocatore olandese ha chiesto la cessione.

Rudy Galetti sul suo profilo Twitter ha fatto il punto della situazione riguardante Ryan Gravenberch. Durante i colloqui intercorsi tra Inter e Bayern Monaco per il passaggio in nerazzurro del portiere della nazionale svizzera, Yann Sommer, si è parlato anche di Ryan Gravenberch. L’Inter ha chiesto informazioni più dettagliate sul centrocampista per sapere se sussistano i presupposti per l’avvio di un’eventuale trattativa.

Anche la Juventus e il Milan hanno mostrato un qualche interesse per il giocatore olandese ma sembrano decisamente più defilate rispetto alla stessa Inter ed al Napoli, club che vorrebbe invece giocare d’anticipo e portare all’ombra del Vesuvio il colosso orange. Per Ryan Gravenberch, a questo punto, non vi è che l’imbarazzo della scelta.